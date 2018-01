Udlændinge skal selv betale for tolk hos lægen Efter 3 år i Danmark må udlændinge have lært dansk, mener regeringen.

Farligt for patienterne. Utrygt for lægerne. Vil skabe ulighed. Symbolpolitik på de allersvagestes regning. Kortsigtet. Uigennemtænkt. Tåbeligt.

Nej, det er ikke kønne ord, Lægeforeningen, Danske Regioner, Brancheforeningen For Tolkebureauer og en ekspert i indvandrermedicin har at sige om et nyt lovforslag fra regeringen og Dansk Folkeparti.

Ifølge forslaget skal udlændinge, der har boet i Danmark længere end 3 år, fremover betale et gebyr for at få en tolk med hos praktiserende læger og speciallæger og på sygehuse.

For efter tre år i kongeriget bør udlændinge have lært »tilstrækkeligt godt dansk« til at kunne tale med lægen om nyresten, kirurgiske indgreb og diabetes – eller om nogle af de mange andre termer, diagnoser og symptomer, der dagligt udveksles mellem patienter og læger hen over skriveborde, brikse og sygesenge i Danmark.

Inger Støjberg (V) mener, at flygtninge og indvandrere er nødt til at tage et større personligt ansvar for at lære dansk:

»Jeg mener helt principielt, at man har en forpligtelse til at tage sproget til sig (...). Det kan ikke være meningen, at vi fra statens side skal punge ud, hver eneste gang en udlænding skal til læge«, har hun sagt til TV 2.

Men det er ikke rimeligt at forvente, at udlændinge kan gå til lægen uden tolk efter tre år, siger Andreas Rudkjøbing, som er formand for Lægeforeningen.

»Selv om en borger har været ihærdig og dygtig til at lære dansk, så er der ingen evidens for, at vedkommende kan tale ubesværet med en læge om symptomer og forhistorie på dansk efter tre år. Og det er nødvendigt for at finde ud af, hvad patienten fejler. Det kan for eksempel være afgørende at kunne fortælle, om en smerte føles jagende, prikkende eller brændende«, siger han.

Lægernes formand mener, at forslaget om brugerbetaling er i direkte modstrid med åbningsparagraffen i sundhedsloven, der siger, at vi har fri og lige adgang til sundhedsvæsnet – og det er det principielle problem. De praktiske problemer er, at forslaget vil være dårligt for patientsikkerheden, fordi nødvendige tolkninger vil blive valgt fra af økonomiske årsager. Gebyrets størrelse er endnu ikke fastlagt, oplyser Sundhedsministeriet.

Danske Regioner imod

Andreas Rudkjøbing bakkes op af Ulla Astman, som er formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner. Hun mener, at forslaget vil skabe ulighed mellem borgerne og koste dyrt.

»En situation, der kunne have været klaret med en simpel behandling, kan udvikle sig til alvorlig sygdom. Det går i første omgang ud over patienten, derefter samfundet, som skal betale for den ofte dyrere behandling. De penge, man tror, man kommer til at spare, kommer man til at betale et andet sted. Det er ikke et godt forslag«.

Ifølge de seneste tal fra Danske Regioner blev der i 2015 foretaget 243.000 tolkninger i sundhedsvæsenet, et tal, der stiger hvert år, og i 2016 brugte sundhedsvæsenet omkring 152 mio. kr. på tolkning. Med det nye lovforslag venter regeringen fra 2019 og fremover at få en indtægt på 2,4 mio. kr. årligt gennem gebyrerne.

Sundhedsvæsnet bør ikke være en symbolpolitisk legeplads for politikerne på de allersvagestes regning Morten Sodemann, Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital

Det er tal, som er faldet formanden for Tolkebureauernes Brancheforening, direktør Jesper Harder Søndergaard, for brystet.

»Det er så små beløb, at det er tydeligt, at forslaget er symbolpolitik«, siger han, hvis brancheforening organiserer tolkebureauerne, som leverer tolkning til blandt andre sundhedsvæsenet.