Et kvarter inden, det hele begynder, går den slipseløse statsminister rundt i Fiskehallen og hilser på folk. Selv mig hilser Lars Løkke Rasmussen afslappet på, måske fordi han tror, jeg er fisker og stemmer på Venstre.

I hvert fald får han straks et mere træt udtryk i ansigtet, da jeg præsenterer mig som journalist. En af plageånderne, der er rejst hele vejen til Thyborøn for at overvære den nytårskur, han skal have med sin ven John-Anker Hametner Larsen.

Nok bedre kendt som Kvotekongen, fordi han er en af de fiskere, som på forskellig vis har fået fingre i temmelig mange fiskekvoter.

Her på hjemmebanen hedder han ikke Kvotekongen, men bare John-Anker. Lige nu står han udenfor og ryger. Og jo, jeg kan da godt få lov til at spise med, siger han gæstfrit. Selv om der strengt taget er udsolgt til arrangementet. 500 kroner per kuvert.