Spark gang i læstelysten: Bøger skal man læse på en yogamåtte

Roses første skoleår En føljeton om skoleliv set fra forældreøjne i børnehøjde, skrevet af Politikens uddannelsesredaktør, der ud over Rose i indskolingen har en dreng på mellemtrinnet og en i udskolingen. De enkelte afsnit kan læses hver for sig eller som en samlet føljeton. Afsnit 21.

Jeg skal både have min hovedpude og et tæppe med i skole i morgen, far«.

Rose var nærmest lykkelig og lidt mere til, da jeg sidste mandag hentede hende i sfo’en. »Ja, og så skal jeg have min allerbedste bog med«.

Okay, lyder spændende, mumlede jeg og gik hjem for at faktatjekke de usædvanlige oplysninger på forældreintra.

Den var god nok, vi skulle pakke tasken med både pude og Roses bedste bog. I 0.b skulle de nemlig have ’store læsedag’, en slags hyldest til bogen, helt uden grænser for begejstring: »For at kunne indtage sin yndlingslæsestilling må man denne dag også medbringe yogamåtte, tæppe, sovepose eller dyne og pude (...). Eleverne kan lave læsehuler og hyggekroge, hvor man kan læse for hinanden, se billeder og høre historier, som de voksne læser højt«, havde Roses lærer skrevet på forældreintra.

Roses begejstring mindede mig om, hvor vigtigt det er, at børn føler en særlig glæde ved at læse bøger. For det er kun, hvis de føler, at bøger gør dem glade, at de har lyst til at læse. Der er en grund til, at man kalder det lystlæsning

Hun opfordrede til, at vi derhjemme fik os en snak om alle familiemedlemmers yndlingsbøger. Og her kunne Rose og jeg hurtigt blive enige om, at ’Babyen der ikke ville ud’ var både hendes og min favorit. En grundpessimistisk fortælling om en ond verden, der har lige præcis så mange lyspunkter, at livet er værd at leve: Selv om vi trækker livsfarlige dieselpartikler ned i lungerne, når vi kører i skole, smiler vi begge hele vejen derhen.

Nå, men store læsedag var et hit. »Jeg har bare haft den bedste dag nogensinde«, sagde Rose til mig, da vi om eftermiddagen delte et stykke knækbrød med nutella. Rose har tit ’den bedste dag nogensinde’. Heldigvis, for det gør det også lettere at komme med et passende svar, når hun en sjælden gang fortæller, at hun »bare har den dårligste dag nogensinde«.

Når 'store læsedag’ havde været den bedste dag, skyldtes det først og fremmest, at det havde været en anderledes dag. Dagen var blevet til noget særligt med bøgerne som det særlige i midten.

Eleverne i 0.b var hver især blevet koblet sammen med en ’makker’, de normalt ikke legede med, men som de i dagens anledning skulle dele pude og bog med. På den måde blev de ikke kun klogere på bøgerne, »men også på hinanden«, som Roses lærer sagde til mig, da jeg et par dage senere tilfældigt løb på hende.

Desværre er vi inde i en periode, hvor børns lyst til at læse falder. De læser sjældnere end tidligere, og som den store Pirls-undersøgelse viste for nylig, er danske 4. klassers læseevner efter en lang optur nu tilbage på »2006-niveau«. De læser ikke så sikkert og ikke så hurtigt som i Pirls 2011.

Der er ikke tale om et dramatisk tilbageskridt, men udviklingen siden 2011 er ifølge forskerne »bekymrende«. Og leder man efter en forklaring, kommer man næppe uden om, at børns lyst til at læse er dalet. Dette var også konklusionen på en anden undersøgelse fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker sidste efterår: Mens det i 2010 var 68 procent af pigerne i 3.-6. klasse, der læste bøger flere gange om ugen, er det i dag 59 procent. Siden 2010 har de i stedet fået mobiler med adgang til en verden af små og usammenhængende tekster.

Hmm, jeg er nu for alvor gået ind i seriøse overvejelser, om Rose overhovedet skal have en mobil, når hun lige om lidt begynder at spørge om det.