Regeringen er oppe imod en modstander, der er så stor og mægtig, at den er dømt til at tabe

Man kan sikkert klandre den siddende regering for mange ting, men manglende mod i uddannelsespolitikken er ikke en af dem. Det viser den store udflytningsplan, som betyder, at der nu skal oprettes 10 nye såkaldte uddannelsesstationer uden for de store byer. Men at regeringen denne gang er oppe imod en modstander, der er så stor og mægtig, at den er dømt til at tabe, er historien om Skaarup Lærerseminarium et tankevækkende eksempel på.

Læreruddannelsen i Skaarup var indtil sin lukning i 2011 landets ældste. 208 år havde den med sig i kufferten, og tårerne var mange og lange, da de sidste færdiguddannede lærere forlod det gamle seminarium på Sydfyn. Det var udsigten til et underskud på 17-18 millioner kroner, som i januar 2010 fik ledelsen på professionshøjskolen UC Lillebælt til at træffe den endelige beslutning om at trække stikket og nedlægge de 35 stillinger i Skaarup.

Det var ikke, fordi der ikke var behov for de 35 stillinger. Underviserne blev bare overført til Odense, hvor behovet var større. Året forinden var antallet af ansøgere til læreruddannelsen på landsplan nemlig steget, men i Skaarup var det faldet.

De studerende havde stemt med fødderne – og de havde fart på. De ville væk fra Skaarup og havde for længst sat kursen mod de store studiebyer.