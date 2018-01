Ekspert frikender Brooke Harrington: Bijobbende forskere bør slippe for straf Tiltalen mod skatteekspert Brooke Harrington og 13 andre skal droppes, hvis ny udlændingelov vedtages, mener strafferetsprofessor. Anklagemyndighed er tavs.

Skatteekspert Brooke Harrington, der blev politianmeldt for at holde oplæg for Folketinget om sin forskning i global skatteunddragelse, bør slippe for både bødestraf og 15 års karensperiode, hvor hun ikke kan søge permanent opholdstilladelse i Danmark.

Det vurderer professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard, efter et politisk flertal vil hastebehandle de ændringsforslag, udlændingeminister Inger Støjberg (V) præsenterede ved et udvalgsmøde fredag.

Brooke Harrington er en af 14 forskere, der fortsat efterforskes af politiet, fordi de har holdt foredrag, undervist eller på anden vis delt deres viden uden særskilt tilladelse.

Men det vil fremover blive lovligt, hvis Inger Støjbergs ændringsforslag gennemføres i sin nuværende form. I så fald bør det få direkte indvirken i de 14 verserende sager, mener Jørn Vestergaard :

»Lovændringen vil i realiteten indebære en afkriminalisering. Meningen er at jo gøre det lovligt for en udenlandsk forsker at have bibeskæftigelse uden særlig tilladelse, hvor dette hidtil har været strafbart«, siger Jørn Vestergaard og tilføjer:

»Politikerne er med andre ord kommet på bedre tanker, og derfor skal de sager, som ikke er endeligt afsluttet, afgøres efter de nye regler. Det betyder, at de verserende sager må stilles i bero. Allerede idømte bøder bortfalder i tilfælde af, at de endnu ikke er betalt. Derimod kan tilbagebetaling nok ikke forventes, hvis bøden allerede er betalt«.

Det er Anklagemyndigheden, der beslutter, hvorvidt sagerne skal sættes i bero og bødstraffene annulleres. Hvorvidt det vil ske, vil kommunikationschef Mikkel Thastum endnu ikke udtale sig om:

»Jeg kan ikke sige, om vi dropper de sager, der foreligger, før der ligger et lovforslag. Nogle gange afhænger det af, hvad der står i lovens bemærkninger«, siger han.

Brooke Harrington ønsker ikke at udtale sig, før den politiske proces er afsluttet.

Skepsis i Dansk Folkeparti

Udlændingeministeriet forventer at fremsætte lovforslaget formelt i Folketinget, inden vinterferien begynder 17. februar. Der lægges op til en hastebehandling, så ændringsforslagene kan godkendes inden 1. april.

Det glæder Radikales Sofie Carsten Nielsen:

»Normalt er vi ikke tilhængere af hastebehandling, men i denne sag er det vigtigt, for det er rigtige mennesker, der er kommet i klemme her. Når vi går i gang med lovarbejdet, skal vi skrive tydeligt frem i bemærkningerne, at ændringerne også gælder for dem, der er i proces - såsom Brooke Harrington«.

Udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S) tror også på en hurtig lovbehandlin. Han har dog et »par advarselslamper, der blinker« ved Udlændingeministerens forslag, som vil gøre det nemmere for alle udlændinge at bijobbe i Danmark:

»Der er 12.000 udlændinge i Danmark på de her erhvervsordninger. Vi skal sikre os, vi ikke får lavet så lempelige regler, at vi åbner døren til det faglærte og det ufaglærte arbejdsmarked«, siger Tesfaye.

En advarselslampe er Støjbergs ønske om at gøre det lovligt at arbejde frivilligt. Som Politiken skrev i december, er det i dag ulovligt, hvis en tredjelandsborger fx hjælper til som træner i en fodboldklub.

»Det er åndssvagt, man i dag ikke kan være træner i en fodboldklub. Men vi skal være præcise på, hvad definitionen af ’frivilligt arbejde’ er for noget. Hvis nu klubhuset skal renoveres af en murer, er det så også frivilligt arbejde?« spørger Tesfaye.

Hos Dansk Folkeparti kalder Martin Henriksen ændringsforslagene »unødvendige, men uproblematiske«,.

»Når pressen skriver historier om kloge, højtuddannede udlændinge, der ikke kan finde ud af reglerne, springer Folketinget op for at hjælpe dem. Det er positiv særbehandling«, siger han.

Martin Henriksen er dog sikker på, at loven nok skal blive vedtaget:

»Og så vil der formentlig komme nye sager om lidt, hvor udlændinge heller ikke kan finde ud af de nye regler. Og så begynder at politikerne at rende rundt om sig selv igen. Sådan plejer det jo at gå.«