Danmark kåret til verdens bedste retsstat Endnu en gang kåres Danmark til verdens bedste retsstat af World Justice Project, tæt forfulgt af Norge, Finland og Sverige.

Det var en sorgens dag, da Danmark sidste år måtte se sig vippet af pinden som verdens lykkeligste land af Norge.

Nu kan vi til gengæld glæde os over, at vi igen i år formår knebent at slå vores fætre og kusiner mod nord, når det kommer til at være verdens bedste retsstat.

Det er World Justice Project, som igen i år har kåret Danmark til nr. 1 i organisationens 'Rule of Law Index'. Her måles 113 lande på blandt andet retssikkerhed, fundamentale rettigheder og korruption.

Rule of Law Index World Justice Projects liste over verdens bedste retsstater sammensættes ved at bede mere end 110.000 borgere og 3.000 eksperter verden over om at vurdere 113 lande på otte forskellige punkter. Det er landets samlede vurdering på hver af de otte punkter, der afgør den samlede placering. Herunder ses de otte punkter, samt Danmarks globale placering for hver af dem. Kontrol med regeringens magt - 1/113 Lav korruption - 1/113 Regeringsåbenhed - 3/113 Fundamentale rettigheder - 2/113 Orden og sikkerhed - 5/113 Regelindføring - 3/113 Civilret - 2/113 Strafferet - 3/113 Vis mere

Det er blandt andet punktet for lav korruption, hvor Danmark også scorer 1. pladsen, der sikrer det flotte resultat.

Jonas Christoffersen, direktør i Institut for Menneskerettigheder, er glad for nyheden om, at Danmark igen i år kåres som verdens bedste retsstat, men ser det ikke som en overraskelse.

»Det, der gør, at de nordiske lande generelt ligger så godt, er at vi har en rets- og samfundstradition for ikke at være korrupte og for at være ordentlige, åbne og ærlige«, siger Jonas Christoffersen.

Danmark indtager som nævnt en samlet førsteplads, mens de øvrige skandinaviske lande, Norge, Finland og Sverige, får henholdsvis 2., 3. og 4. pladsen. Helt i bund ligger til gengæld Afghanistan, Cambodia og Venezuela, der igen i år sidder tungt på plads 111, 112 og 113.

Ingen planer om at rulle retsstaten tilbage

Også Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, mener, at vi bør være glade for at bo i verdens bedste retsstat:

»Det er jo supergodt. Man kan ikke være utilfreds med, at Danmark, i den her undersøgelse, ligger som nummer 1, og at der er en velfungerende retsstat. Det er da kun positivt«.

Det seneste års tid har danske domstoles fortolkning af menneskerettighederne ligget højt på Dansk Folkepartis dagsorden. Især spørgsmålet om, hvornår man kan eller ikke kan tillade sig at udvise kriminelle uden dansk statsborgerskab til deres hjemland, har været et omdiskuteret emne.

Her er det kommet frem, at danske domstole er mere varsomme overfor at udvise kriminelle udlændinge end andre lande i EU. Alligevel ser Peter Kofod Poulsen ikke noget problem i, at Danmark i undersøgelsen også rangerer som 'dukse' på retsområdet.

»Man kan altid tage en diskussion af, om der er noget konkret, der ikke giver mening, og det er der formentligt. Men nej, vi har ikke noget ønske om fra Dansk Folkepartis side at rulle retsstaten tilbage«, siger Peter Kofod Poulsen.

Menneskerettigheder på tilbagetog

Selv om listen repræsenterer gode nyheder for Danmark og de øvrige nordiske lande, tegner den overordnet set et mere dystert billede. Hele 71 lande - omkring to tredjedele - får en lavere score i årets undersøgelse end sidste år, når det kommer til de fundamentale menneskerettigheder, der indbefatter blandt andet ligebehandling, ytrings- og trosfrihed og forsamlingsfrihed.

Samlet set er den overordnede 'retsstats-score' faldet for 38 ud af 113 lande i den nyeste undersøgelse.

Selv om det ikke er gået tilbage for Danmark, betyder det ikke, at der ikke også er plads til forbedringer på retsområdet i Danmark, mener direktør for Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen:

»Selv om vi er kåret til den bedste retsstat i verden, er det ikke nogen grund til at hvile på laurbærrene. Man bliver jo ikke ved med at være den bedste, hvis man ikke hele tiden opper sig«.