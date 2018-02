Støjberg efter samråd: »Fejl sker, det er dybt beklageligt« Oppositionen fastholder, at der er i huller i Inger Støjbergs (V) forklaring på, hvordan alvorligt syge udlændinge kunne blive sendt ud på et grundlag, der kan være i strid med menneskerettighederne.

Til trods for at medarbejdere i juledagene i 2017 satte gang i genbehandling af en række sager om humanitært ophold, fastholder udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), at hun først »kort før« udsendelsen af en pressemeddelelse lørdag 6. januar 2018 blev bekendt med, at hendes ministerium gennem over et år kan have udsendt alvorligt syge udlændinge på et ulovligt grundlag.

»Man beslutter sig for i fagkontoret, at man vil gennemgå de her sager. Så nej, jeg har ikke været vidende om, at man sad og arbejdede med de her sager – heller ikke op til nytår«, forklarede hun og tilføjede, at det var »lige i dagene op til« udsendelsen af pressemeddelelsen.

På et samråd i Folketinget tirsdag fastholdt Støjberg sin forklaring på, hvordan det kunne ske:

Hendes ministerium blev ifølge ministeren først i marts 2017 bekendt med den principielle Paposhvili-dom, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsagde i december 2016. Herefter lavede fagkontoret en foreløbig vurdering på et ikke nærmere defineret tidspunkt i april-maj 2017. Den vurdering foregik mundtligt, ikke skriftligt, forklarede Inger Støjberg på samrådet, og vurderingen var, at der ikke var behov for at ændre på dansk praksis for tildeling af humanitært ophold til alvorligt syge. Samtidig arbejdede ministeriet på et skriftligt svar på et spørgsmål stillet i april af Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen, der netop gerne ville vide, hvad dommen ville få af konsekvenser for dansk praksis. I løbet af arbejdet med besvarelsen blev embedsmændene i ministeriet alligevel i tvivl om, hvorvidt dommen faktisk førte til en udvidet undersøgelsespligt for danske myndigheder, der ønsker at sende en syg udlænding ud af landet.

Og 6. januar oplyste ministeriet så, at den foreløbige vurdering var forkert; Praksis skulle justeres, og derfor satte ministeriet gang i en eftersøgning af i alt otte personer, der kan være udsendt på et forkert grundlag, mens øvrige udsendelser blev sat i bero.

»Fejl sker, det er dybt beklageligt, men det er her, vi står«, konkluderede Støjberg, der afviste enhver form for politisk pres eller indblanding fra hendes side.

Men der er ting i den forklaring, der ikke hænger sammen, mener oppositionen, der i over to timer spurgte ind til kronologien i forløbet.

Opposition hæfter sig ved, at Johanne Schmidt-Nielsen i oktober fik et midlertidigt svar på sit skriftlige spørgsmål, hvori Inger Støjberg ikke kunne svare på, hvorvidt Paposhvili-dommen ville have betydning for den danske praksis. Dommen »rejser en række spørgsmål, som kræver nærmere overvejelse«, skrev ministeriet, og derfor var dommens betydning »fortsat under overvejelse«, lød det i svaret.

Det er jo ikke bare et knips i fingrene og et tryk på lyrikknappen, og så kommer der et svar ud til Folketinget Inger Støjberg

Men det gør det ifølge oppositionen uforståeligt, at der ifølge ministeren tilbage i april-maj angiveligt lå en foreløbig vurdering af dommen, der sagde, at den ikke burde få indflydelse på dansk praksis. Med andre ord: Hvorfor var man i ministeriet sikker nok på dommens betydning til fortsat at sagsbehandle og udsende, samtidig med at man angiveligt ikke var sikker nok i sagen til at svare på Johanne Schmidt-Nielsens spørgsmål?

»Hele Støjbergs forklaring er hængt op på en knage, som hedder: Vi vurderede, at dommen ingen betydning havde, det var simpelthen vores vurdering. Hvordan kan det hænge sammen med, at de så samtidig ikke kunne svare på mit spørgsmål, men siger, at det var meget, meget, meget svært at svare på det spørgsmål? Det hænger jo ikke sammen«, mener Johanne Schmidt-Nielsen.