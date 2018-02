Farten er taget af medlemsflugten fra folkekirken Danskerne forlader folkekirken, men ikke i samme hast som tidligere. Tre ud af fire er fortsat medlemmer.

Antallet af medlemmer af folkekirken fortsætter med at falde. Men faldet er ikke så voldsomt som de foregående år.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

I alt 15.318 meldte sig ud af folkekirken i 2017. Det er færre end i 2016, hvor tallet var oppe på 24.728 udmeldte.

Det glæder kirkeminister Mette Bock (LA), at tre ud af fire danskere fortsat er medlemmer af folkekirken.

»Vores danske folkekirke skiller sig heldigvis ud fra mange af vores nabolande ved en meget høj medlemsandel«, siger hun i en pressemeddelelse.

»Og andelen er jo endnu højere, hvis man tager højde for, at vi har fået mange nye medborgere, som ikke er eller bliver medlemmer af folkekirken«, siger hun.

75,3 procent af befolkningen er medlem af folkekirken. For ti år siden var andelen oppe på 82,1 procent.

Det er især borgere i hovedstaden, der melder sig ud af kirken. Bare 57,6 procent af københavnerne er medlem af folkekirken.

Til sammenligning er medlemsandelen i Viborg Stift 84,6 procent.

Københavns Stift er til gengæld det eneste, der kan fremvise en svagt stigende dåbsprocent – den steg fra 39,6 sidste år til nu 39,9.

fakta olkekirken bløder medlemmer Antallet af medlemmer af folkekirken falder fortsat, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Her kan du se procentandelen af befolkningen, der er medlem af folkekirken: 2018: 75,3. 2010: 80,9. 2005: 83,3. 2000: 85,1. 1995: 87,0. 1990: 89,3. Procentandelen af børn, der bliver døbt, inden de fylder et år, er også faldende. Se udviklingen her: 2018: 60,3. 2015: 61,5. 2010: 69,2. 2005: 75,4. 2000: 77,2. 1995: 79,8. 1990: 80,6. Kilde: Kirkeministeriet.dk, Danmarks Statistik. Vis mere

Samlet er andelen af danske børn, der bliver døbt inden de fylder ét år, faldet fra 61,5 procent sidste år til nu 60,3 procent.

En af årsagerne til det faldende medlemstal i folkekirken kan være en kampagne, som Ateistisk Selskab lancerede i 2016.

Foreningen stod dengang bag hjemmesiden udmeldelse.dk, som skulle gøre det let for danskere at melde sig ud af det kirkelige fællesskab.

ritzau