Tvangsflytning af vagthund til Horsens vækker international kritik Organisationen af EU's finanspolitiske vagthunde er »dybt bekymret« over regeringens indgreb i De Økonomiske Råds selvstændighed. Regeringen: Valget af Horsens som nyt hjemsted er tilfældigt.

Kritikken af regeringens omstridte beslutning om at udflytte De Økonomiske Råd (DØR) til Horsens vokser ud over landets grænser.

De finanspolitiske vagthunde i andre EU-lande, Network of EU Independent Fiscal Institutions, anmoder nu på det kraftigste den danske regering om at genoverveje sin beslutning om at flytte DØR til Horsens og dermed gribe ind i vismandsinstitutionens over 50 år hævdvundne uafhængighed.

»Vi er dybt bekymrede over de seneste nyheder om den danske regerings beslutning om at flytte De Økonomiske Råd væk fra Københavnsområdet«, lyder det i en fællesudtalelse fra organisationen.

Underminerer selvstændigheden

Som Politiken fortalte i sidste uge, udfordrer V-LA-K-regeringen de EU-principper, som Danmark har skrevet under på ved at tilslutte sig finanspagten i 2012. Således lyder det i princip 7, at »uafhængighed og funktionel selvstændighed er afgørende«, ligesom det specificeres, at et medlemsland skal sikre selvstændigheden gennem »fritagelse for indblanding, det vil sige, organet modtager ikke ordrer«.

Men De Økonomiske Råd har nu fået ordre om at flytte til Horsens. Sekretariatets direktør, John Smidt, har oplyst til Politiken, at kun 3 af i alt 37 ansatte seriøst overvejer at flytte med.

EU-netværket peger på, at DØR's funktionelle selvstændighed netop trues af den danske regerings tvangsudflytning:

»Beslutningen, der vedtages under protester fra DØR og væsentlige nationale interessenter, underminerer DØR's funktionelle uafhængighed og vil sandsynligvis have en vedvarende negativ indvirkning på institutionens evne til at udøve et effektivt tilsyn med de offentlige finanser«, skriver sammenslutningen af 24 EU-landes finanspolitiske vagthunde.

Selv en kortvarig svækkelse er et stort problem

Netværket henviser til den massive kritik af udflytningen af DØR's sekretariat, der betjener Det Økonomiske Råd, Produktivitetsrådet, den finanspolitiske vagthund samt Det Miljøøkonomiske Råd.

Regeringen har medgivet, at udflytningen af DØR uvægerligt vil medføre et kvalitetstab på kort sigt.

Netværkets sekretariatschef forklarer uddybende, at det i sig selv er et stort problem:

»Forventningen fra DØR selv og en lang række vigtige aktører er, at udflytningen vil give et permanent kvalitetstab på grund af rekrutteringsproblemer. Men selv hvis det kun skulle være en midlertidig udfordring, er det et alvorligt problem. De finanspolitiske vagthunde arbejder i et højspecialiseret felt, og de har brug for altid at have den helt rigtige ekspertise til at kontrollere og dobbelttjekke regeringens finanspolitiske initiativer samt moderere den offentlige debat om finansielle forhold«, siger Michal Horváth til Politiken.

Men hvorfor blander I jer på denne måde i et dansk anliggende?

»De finanspolitiske vagthunde skal styrkes og ikke svækkes. Vi respekterer naturligvis det nationale demokrati og en regerings dagsorden om at skabe regional udvikling. Men det bør gøres på en måde, der ikke svækker DØR's funktionsevne på hverken kort eller lang sigt. Vi blander os også af hensyn til den danske befolkning, fordi den har brug for en kvalitetsinstitution, som dobbelttjekker det, som regeringen gør og giver kvalificerede informationer om finanspolitik og de andre forhold, som DØR adresserer«, siger Michal Horváth.

Han uddyber, at organisationen også vil undgå, at udflytningen inspirerer andre EU-landes regeringer, med mere gedulgte intentioner, om at svække deres finanspolitiske vagthund ved at tvangsflytte den.

Minister: International kritik gør indtryk, men...

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) har bestemt, at DØR's sekretariat skal flyttes.

Men han understreger i en kommentar til Politiken, at beslutningen skyldes regeringens generelle politik om flytning af statslige arbejdspladser:

»International kritik gør altid indtryk. Men af regeringsprogrammet fremgår et ønske om at fortsætte arbejdet med at skabe balance på tværs af landet med yderligere flytning af statslige arbejdspladser. Det er vigtigt at se flytningen af De Økonomiske Råds sekretariat i det lys. Jeg er enig i, at det er vigtigt, at De Økonomiske Råd udgør en stærk, uafhængig vismandsinstitution og agerer finanspolitisk vagthund«, skriver ministeren.