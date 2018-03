Kriminaliteten falder stærkere i ghettoer end andre steder, men er for unge stadig 2,5 gange større end for andre unge.

Nye tal for 2000-2017 viser, at:

En far blev truet på livet i Mjølnerparken, og en ung kvinde mistede to brødre til områdets brutalitet Da regeringen under politibeskyttelse fremlagde en plan mod parallelsamfund, bakkede de begge to op om dele af planen. Men siger: »Gør os nu ikke værre, end vi er«.