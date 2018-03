Flytning af økonomisk vagthund skuffer EU's Finanspolitiske Råd EU's Finanspolitiske Råd gruer for, at tvangsflytningen af De Økonomiske Råd vil svække kvaliteten af arbejdet.

Den økonomiske vagthund frygtes at levere dårlige resultater, hvis regeringen fortsat vil holde fast i tvangsflytningen til Horsens. Det mener formanden for EU's Finanspolitiske Råd, professor emeritus i økonomi, Niels Thygesen.

»Det skaber konsekvenser for den uafhængige monitorering af den danske finanspolitik. Det er ærgerligt, fordi vi ud fra beviser ser, at en uafhængig og effektiv kontrol forbedrer et lands evne til at føre sin finanspolitik«, skriver EU's Finanspolitiske Råd på vegne af Niels Thygesen til Politiken.

Tvangsflytningen af De Økonomiske Råd (DØR) fra København til Horsens er en del af regeringens politiske beslutning om at flytte statslige arbejdspladser.

Overvismand Michael Svarer har tidligere fortalt til Politiken, at flytningen af DØR tiltrækker særlig opmærksomhed, fordi de indtil nu har været en politisk uafhængig organisation:

»Vi er sat i en situation, hvor vi ikke længere selv kan bestemme, hvordan vi bedst bruger ressourcerne til at lave det bedst mulige arbejde, og det er at tage en parameter væk fra uafhængigheden«, har Michael Svarer udtalt.

Det er økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl-Bille (LA) der har besluttet, at DØR's sekretariat skal flyttes. Tidligere skrev han i et svar til Politiken, at flytningen til Horsens ikke pillede ved DØR's faglige uafhængighed.

Opsigelser giver grund til bekymring

DØR's sekretariatsdirektør, John Smidt, har allerede modtaget de første fire opsigelser ud af de i alt 37 ansatte. Til Politiken har han tidligere sagt, at kun tre medarbejdere indtil videre har sagt ja til at flytte med til Horsens. Han var bekymret for at stå første dag på det nye kontor i Horsens med alt for mange nyansatte, der skulle sættes ind i DØR's mange beregningsprogrammer.

EU's Finanspolitiske Råd er også bekymrede for fremtiden, hvis opsigelserne formerer sig i DØR's sekretariat:

»Rådet vil stå over for afgørende udfordringer på kort sigt og vil måske ikke være i stand til at tiltrække kvalificerede medarbejdere, som kan sikre en langsigtet effektivitet«, skriver EU's Finanspolitiske Råd på vegne af formanden, Niels Thygesen.

Politiken har fulgt kritikken af DØR's tvangsflytning de seneste uger, og mange blandt andre Dansk Byggeri, Forbrugerrådet og 11 andre interesseorganisationer er bekymrede for, at DØR's arbejde med at føre tilsyn med landets økonomiske situation vil dale i kvalitet, når de rykker til Horsens. De har opfordret regeringen til at genoverveje beslutningen.

EU's Finanspolitiske Råd slutter sig nu til opfordringen og håber at regeringen vil finde på en mulighed, der kan beholde De Økonomiske Råd i Københavnsområdet.

Indtil videre har regeringen ikke vist tegn på at genoverveje deres beslutning.