Landsret fordobler straf for overfald på medarbejder i Skat

En 37-årig erhvervsdrivende fra København er i Vestre Landsret blevet idømt tre og et halvt års fængsel for at bestille sin bror og en anden mand til at begå et råt overfald på en medarbejder i Skat.

Det oplyser anklagemyndigheden på Twitter.

Dermed mere end fordoblede landsretten den straf, som byretten nåede frem til. Retten i Viborg idømte i december den 37-årige halvandet års fængsel i samme sag.

Allerede i byretten erkendte han, at han havde bestilt overfaldet, der skete uden for medarbejderens hjem ved Silkeborg.

Han ejer et transportfirma og var vred over at blive undersøgt af Skat.

Derfor betalte han sin bror og en anden mand 50.000 kroner for at tage til Jylland og overfalde den ansatte, som skulle have lussinger og 'sættes op mod en mur'.

Foran sin landejendom nær Silkeborg blev skattemedarbejderen angrebet en tidlig morgen, da hun var på vej på arbejde.

Først fik hun flere slag i ansigtet, og derefter blev hun sparket i ansigtet, også da hun lå værgeløs på jorden.

Det var anklagemyndigheden, der ankede dommen til landsretten, da man mente, at en skærpelse af straffen mod offentligt ansatte fra 2016 ikke var slået igennem i byrettens dom.

Sagen er enestående. Der har ikke tidligere været lignende tilfælde i Danmark, har specialanklager Lise Hebsgaard tidligere udtalt.

I februar blev de to mænd, der udførte selve overfaldet, dømt ved Retten i Viborg.

En 48-årig mand fik tre år og 11 måneders fængsel, mens en 29-årig fik tre års fængsel.

De har begge anket dommen til landsretten.

