Kan man overhovedet have et socialt ungdomsliv uden druk? Det spørger de mest drikkende unge om i en ny stor forskningsrapport om unges alkoholvaner og drukkultur.

De danske unge drikker... Den danske ungdom er stordrikkende i international sammenhæng, så har mere end halvdelen af de unge et moderat forbrug af alkohol gennem hele ungdommen. Det viser forskningsprojektet, som er gennemført af Københavns Universitet, Vive og RockwoolFonden. Studiet har fulgt en gruppe unge gennem 10 år - da de var 15 år, 18-19 år og 25-26 år. Godt halvdelen af de unge svarer, at de kun drikker få genstande om ugen. Kun 6 procent af årgangen har et ugentligt forbrug over det anbefalede i hele den tiårige periode. Rapporten handler også om misbrug. Og den viser, hashmisbrug går så hårdt ud over koncentrationsevnen, at de unge har svært ved at følge en uddannelse. Vis mere

Når man er ung, drikker man. For at blive fuld, for at få venner, og det er i orden, hvis man er så meget i hegnet, at man mister kontrollen. Sådan er ungdommens drukkultur, hvis man spørger de unge selv.

Og det har en række forskere gjort i et stort forløbsstudie, som i 10 år har fulgt godt 2.000 unge, som var 15 år i 2005.

Forskningen, som Sociologisk Institut på Københavns Universitet og Vive - Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd står bag, består af kvantitative og kvalitative studier, og det er i de sidstnævnte, de unges normer for alkohol træder frem. Dem, som drikker mest, sætter ligefrem spørgsmålstegn ved, om det er muligt at have et socialt liv i Danmark, hvis man ikke drikker for at blive fuld som ung.

Men mindre end tidligere... Andelen af unge, som inden for den seneste måned har drukket fem eller flere genstande samme aften, er faldet fra 27 procent til 18 procent fra 2014 til 2017. Det viser tal fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens rapport Unges alkoholvaner i 2017, som bygger på en Epinions-undersøgelse

»Alkohol har været så vigtigt i deres liv, at de ikke kan forestille sig, hvordan man overhovedet kan have et socialt liv uden«, forklarer Margaretha Järvinen, som er professor og har ledet forskningsprojektet, som er finansieret af Rockwool Fonden.

Omvendt har forskere fra Vive også set på den lille gruppe unge, som ikke drikker, eller som aldrig har prøvet at været fulde. Det er en »marginalgruppe« på fire procent. Fravalget har religiøse grunde, skyldes sygdom, eller at de unge ikke ønsker at miste kontrollen. Men fravalget betyder, at de føler sig udenfor fællesskabet, og at det er sværere at få venner.

I 20'erne skal man kunne 'bære sin fuldskab'

Det er nu tredje gang, at forskerne vender tilbage til de unge. Derfor kan de kortlægge, hvordan alkoholvanerne udvikler sig, og også her har de unge faste opfattelser. Det forventes nemlig, at man ændrer sine alkoholvaner i midt 20’erne. Nu skal man ikke drikke for at blive fuld eller for at få venner, men i stedet for at bevare sociale relationer, og man skal kunne »bære sin fuldskab«.

Det er et sejt træk, for eleverne synes, at der hører alkohol med til en gymnasiestart. Det er en meget uheldig kobling, som vi ikke vil medvirke til«. Birgitte Vedersø, Rektor på Gefion Gymnasium

Inden vi går amok i forargelse, er det værd at fremhæve, at selv om danske unge drikker meget i forhold til unge i andre lande, så drak godt halvdelen af de 15-årige mindre end to genstande om ugen i snit. Og da de blev 18-19 år, var gruppens forbrug vokset, så de i snit drak max. fire genstande om ugen. Kun seks procent af årgangen havde over hele den 10årige periode et alkoholforbrug over Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Så kunne man tro, at alt er godt, fordi den umådeholdne druk kun hører ungdomsårene til, men så enkelt er det ikke, mener Margaretha Järvinen. Ud over at druk er usundt, medfører drukkulturen også andre negative konsekvenser, hvis du spørger de unge. De kommer oftere i konflikter, har sex, de fortryder, eller kommer til skade. Også på længere sigt er der omkostninger.