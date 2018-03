Regeringen vil lade 13.300 andelshavere blive til ejere

FOR ABONNENTER

F’s afdøde leder Gert Petersen spurgte mig engang, om der var noget, jeg som gammel 68’er havde fortrudt. Jeg svarede ret hurtigt: Jo, alt det sludder om folkedomstole, hvor man skulle dømmes efter, hvem man var – og ikke for sine gerninger.

Men ellers står jeg nu i det store og hele ved det, jeg mente dengang. Siden har jeg heller ikke stemt så langt til højre som Socialdemokratiet, og Mette Frederiksens indvandringspolitik står heller ikke på min politiske ønskeliste.

Nå, tilbage til retspolitikken. Den trænger stadig til godt og vel et serviceeftersyn, men grundprincippet om, at skyld skal bevises, er meget bedre, end vi syntes i vores overbegejstring for at rydde op. Nu skal jeg ikke påstå, at jeg var studenterleder. Langtfra. Men jeg redigerede da Montanus, der blev udgivet af Studenterrådet på Aarhus Universitet, og vores lille boligfællesskab i Sjællandsgade i Aarhus var et af landets første, da vi flyttede ind i 1967.

bliver beskyldt for en masse, vi ikke har gjort, og får ansvaret for stort set hele samfundsudviklingen i 1970’erne og 1980’erne, selv om et hurtigt blik på listen over statsministre vil vise, at nok råbte vi højt, nok stod normer for fald, nok fik professorerne kam til deres hår, men vi havde ikke magt, som vi havde agt.