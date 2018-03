Den offentlige sektor i Danmark har sort bælte i arbejdsmarkedskonflikter

På baggrund af sine forskningsresultater kommer han med en række anbefalinger til, hvordan den danske aftalemodel kan tilpasses. Én af anbefalinger er, at man kan skabe en mere uafhængig arbejdsgiverorganisering på det statslige niveau inspireret af Sverige.

»Jeg tror ikke, man kan indføre Arbetsgiververket i Danmark, da de politiske systemer er indrettet anderledes med mindre ministeransvar og mere kollektiv ledelse. Men man kunne måske lade sig inspirere af modellen og genskabe noget af tilliden mellem parterne«, siger Laust Kristian Høgedahl.

Det er dog ikke kun forskellen mellem de de to landes politiske system, der udfordrer overførslen af den model, men også bredden af de overenskomster, der forhandles, forklarer lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, FAOS, Nana Wesley Hansen.

»I de offentlige overenskomster har vi en tradition for, at man aftaler på områder som barsel, barnets første sygedage, arbejdsmarkedspensioner etc. Store brede velfærdsproblematikker bliver løst her, fordi man har forhandlet med politikere, som kan se perspektiver i disse løsninger«, siger Nana Wesley Hansen og vurderer, at det kan blive en vanskeligere opgave, hvis det er en embedsmand, der sidder for bordenden.

Økonomisk ubalance

Foruden arbejdsgivernes dobbeltrolle kommer det ujævnbyrdige styrkeforhold også til udtryk med parternes økonomiske konsekvenser ved en konflikt. På det private arbejdsmarked vil arbejdsgiverne som udgangspunkt tabe penge på tabt produktion ved en strejke eller lockout, mens de offentlige arbejdsgivere sparer penge på en konflikt, da de slipper for at betale lønninger, samtidig med at skatteindtægterne fortsætter med at tikke ind.

Derfor har lønmodtagerorganisationerne givet udtryk for, at man ønsker en dialog med arbejdsgiversiden om, hvordan man i fremtiden kan styrke den danske model på det offentlige område.

Særligt to store overvejelser skulle tages i sådan en dialog, fortæller Anders Bondo Christensen. Det ene er, hvordan man med inspiration fra Sverige kan skabe et armslængdeprincip og klinke tilliden mellem parterne. Det andet er, hvordan man skaber mere økonomisk balance i konfliktmodellen.

Men lønmodtagerne må vente til efter de igangværende forhandlinger er afsluttet for at se, i hvilket omfang innovationsminister Sophie Løhde (V) vil imødekomme det ønske.