Psykologisk rådgivning trues af lukning Sinds rådgivning i København må lukke, hvis kommunen trækker sin støtte. Man kan tabe mennesker på gulvet, siger formanden for Dansk Psykolog Forening.

Socialudvalgets budgetforslag for 2019 Socialforvaltningen har som en del af budgetforhandlingerne for fremlagt et sparekatalog for de københavnske socialpolitikere. I kataloget findes forslag til nedskæringer for 49,5 millioner kroner, hvoraf de københavnske politikere skal vælge besparelser for 30,9 millioner kroner. Det er en del af en bunden effektiviseringsopgave, hvor der allerede fundet besparelser for 51,6 millioner kroner. Socialudvalget afgør detaljerne budgettet for 2019, heriblandt tilskuddet til Sinds psykologiske rådgivnings fremtid, i slutningen af april.

I 20 år har Landsforeningen Sinds psykologiske rådgivning i København ydet støtte og rådgivning til psykiatribrugere, psykisk sårbare og deres pårørende.

Men det kan snart være slut med den gratis rådgivning, der hver måned besvarer omkring 300 henvendelser fra mennesker med brug for hjælp. Borgerne tilbydes både akut-vejledning og samtaleforløb.

Socialudvalget i Københavns Kommune overvejer nemlig at sløjfe den bevilling på 1,2 millioner kroner, de hidtil har tildelt Sind. Det fremgår af et sparekatalog for 2019's budget, forvaltningen har fremlagt for politikerne.

»Jeg har forståelse for, at politikerne skal prioritere, men vi snakker om en rigtig tung og sårbar borgergruppe, der ikke ved, hvor den skal gå hen«, siger daglig leder i Sinds rådgivning i København, Kim Bonnesen.

Han understreger, at rådgivningen og dens to særlige projekter for pårørende og mennesker med social angst må lukke, hvis kommunens støtte frafalder. For selv om rådgivningen primært er drevet af 55 frivillige, og projekterne støttes af Socialministeriet og Trygfonden, er lokalerne på Nørrebro lejet for pengene fra Københavns Kommune.

Formanden for de danske psykologer bakker op

Det er kontanthjælpsmodtagere og mennesker, der ikke lever op til kriterierne for at blive henvist til en psykolog, der primært søger Sinds hjælp til at få styr på livet, forklarer han.

»Langt, langt de fleste af vores brugere ville enten ikke kunne få en psykologhenvisning eller har ikke råd til at gå til psykolog«, siger han.

Ét af kriterierne for at kunne få hjælp hos Sind er, at at man ikke skal kunne få hjælp i det offentlige, fortæller Kim Bonnesen.

Psykologordningen, der lader praktiserende læger henvise deres patienter til psykologhjælp med tilskud fra sygesikringen, foreskriver eksempelvis, at borgere henvender sig senest seks måneder efter den udløsende begivenhed.

Herudover omfattes en række mildere psykologiske problemer ikke af ordningen.

Den erfarne rådgivning i København får opbakning fra formanden for Dansk Psykolog Forening, Eva Secher Mathiasen. Hvis rådgivningen lukker, kan man tabe nogle mennesker på gulvet, mener hun.

»Der er meget begrænsede økonomiske midler til at håndtere den mentale sundhed blandt danskerne. Så selv om der er organiserede tilbud i Københavns Kommune, er det ikke alle med psykiske lidelser, der indstilles til behandling, og det er langt fra alle tilbud, der er store nok til at dække den reelle målgruppe«, siger hun.

Ifølge foreningen var ventetiden i på psykologhjælp i Region Hovedstaden i 2016 på lidt over 11 uger for patienter med moderat angst og depression og 8,8 uger for patienter med andre typer problemer.

På landsplan lyder ventetiderne på henholdsvis 10,6 og 8,5 uger. Det er de højeste målte, siden man begyndte at opgøre ventetider i 2012.

»Det kommer til at gøre rigtig ondt mange steder«

Sinds tilbud betyder meget for mennesker, der skal komme sig ovenpå behandling, og for pårørende, mener Eva Secher Mathiasen.

»I det offentlige kan man få en behandlingsindsats, men bagefter står man langt hen ad vejen på egne ben. Men de fleste med alvorlige psykiske lidelser eller langvarige belastende funktionsnedsættende lidelser har altså brug for en ekstra hånd i ryggen. Det gælder også pårørende«, siger hun og fortsætter:

»I distriktspsykiatrien har man skåret meget ned på rehabilitering, fordi man forventer, at den del af opgaven løses i den ikke-sundhedsfaglige del af den kommunale indsats. Det gør den bare ikke særlig mange steder«.