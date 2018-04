Institut: Frihed er under angreb Det seneste år bød på usædvanlig mange indgreb i de personlige frihedsrettigheder, konkluderer Institut for Menneskerettigheder.

Selv om Danmark er ledet af en regering med to liberale partier, har der sjældent været så mange indgreb i danskernes grundlæggende frihedsrettigheder som det seneste år.

Sådan lyder konklusionen fra Institut for Menneskerettigheder, der har til opgave at rådgive Folketinget og regeringen om menneskerettighedssituationen i Danmark, og som i morgen udgiver sin årsberetning for 2017.

»Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har oplevet så mange eksempler på, at grundlæggende frihedsrettigheder tilsidesættes, som vi har set det seneste år«, siger instituttets vicedirektør, Louise Holck.

Blandt eksemplerne er muligheden for at forbyde dømte bandemedlemmer at komme i visse kommuner, at tiggere skal kunne straffes, hjemløse skal kunne straffes for at opholde sig i lejre, og efterfølgende skal de kunne få et zoneforbud. For ikke at tale om myndighedernes øgede adgang til oplysninger om borgerne.

»Og så kan man nævne det her burkaforbud, hvor man lægger op til at blande sig i, hvordan vi går klædt«, siger Holck og henviser til det tildækningsforbud, regeringen netop har samlet flertal for.

»Der er en generel tendens til, at der har været flere lovforslag, som har udfordret frihedsrettighederne. Og det er den generelle tendens, der bekymrer«, sammenfatter vicedirektøren og tilføjer, at »det er derfor, vi hejser det gule flag«.

Politikere har færre kvababbelser

Direktøren i den juridiske tænketank Justitia, Jacob Mchangama, er enig.

»Jeg synes, det er en udvikling, der går længere tilbage, hvis vi for eksempel også tager imamloven fra 2016 med. Det er en klar tendens«, siger han.

Jacob Mchangama tilføjer, at det i de seneste år har været en tendens over det meste af verden.

»Nu er det så også kommet til liberale demokratier som Danmark. Det er ikke sådan, at Danmark er på vej til at blive et diktatur eller lignende, men der bliver filet på ting, og politikerne har færre kvababbelser end tidligere ved at gøre det«, siger han.

Menneskerettighedsordfører Jan E. Jørgensen (V) er uenig i, at friheden er blevet indskrænket på grund af zoneforbud mod bandemedlemmer og lempede krav til, at politiet skal slette oplysninger om borgerne. Det samme gælder fængselsstraf til hjemløse, der etablerer utryghedsskabende lejre, fastslår han.

»I min verden har der aldrig nogensinde været en frihedsrettighed, så man eksempelvis kan campere på bænke i byen og i parker og på pladser«, siger han.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) afviser at stille op til interview, men oplyser skriftligt:

»Vi har det seneste år oplevet en række problemer med bl.a. utryghedsskabende lejre med udenlandske tilrejsende, som tigger på gaderne, og kriminelle bander, der skyder på gaden. Regeringen har taget ansvar og handlet ved at iværksætte en række lovændringer og tiltag. Kendetegnende for alle tiltagene er, at de naturligvis holder sig inden for Danmarks internationale forpligtelser«.

Politiken har forgæves forsøgt at få et interview med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) og Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund.