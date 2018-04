Derfor sendte spisepausen forhandlerne hjem i nat

Selv om forhandlerne havde medbragt tandbørste, og feltsenge var blevet leveret til Forligsinstitutionen, gik parterne hvert til sit omkring klokken tre natten til lørdag.

Det var den betalte spisepause, der volte problemer, skulle det forstås.

Men hvorfor er det den betalte spisepause, der dominerer i forhandlingerne?

Gennem hele forhandlingsforløbet har spisepausen været en af de tre dominerende knaster.

Det har den fået lov til at være, fordi de statsansatte er bange for, at deres arbejdsgiver, Moderniseringsstyrelsen, vil sløjfe den. De mener, at de 29 minutters pause er en overenskomstsikret ret. Og de har hundredevis af sider, der angiveligt dokumenterer det. Derfor har de krævet, at retten bliver eksplicit udpenslet i aftaleteksten.

Men arbejdsgiverne mener modsat, at de er i deres gode ret til at fjerne den, fordi den blot er et personalegode på linje med en f.eks. en arbejdstelefon eller en frugtordning. Det har de også fremskaffet grundig dokumentation for. Og det har udviklet sig til lidt af en dokumentationskrig.

Innovationsminister, Sophie Løhde (V), der er statens chefforhandler, har gentagne gange meldt ud, at hun ikke ønsker at pille ved de statsansattes frokostpause.

»Lad mig sætte en tyk streg under, at vi ikke vil tage nogen medarbejderes spisepauser. Der er ingen statslige institutioner, der har planer om at fjerne den betalte spisepause. Færdigt punktum«, sagde hun allerede i marts måned til tv2.dk.

Men hvad er der så at være urolig for, fristes man til at spørge?

Her kommer vi frem til, hvad der rent faktisk skete i nat. Under tirsdagens forhandlinger havde arbejdsgiverne i følge Politikens kilder nemlig lagt et tilbud på bordet, hvor de gik med til, at skrive den betalte spisepause ind i overenskomsterne. Men de vil have noget til gengæld. Derfor havde de krævet en større fleksibilitet fra de ansatte, der kunne indebære forskellige ting som arbejdstid og lokale lønninger.

Og det er netop striden om, hvad betalingen skal bestå af, som har splittet parterne, fordi fagforeningerne ikke mener, at de skal betale for noget som helst.

Til fredagens forhandlinger gik parterne til forhandlingsbordet med nye bud på, hvad der kunne give til gengæld for den betalte frokostpause. Her har lønmodtagerne serveret et tilbud for arbejdsgiverne, der har fået dem til at udbede sig betænkningstid.

Bunder i usikkerhed

Grunden til, at spisepausen er sådan et hjertebarn for lønmodtagerne bunder i noget helt andet end blot løn og betaling. Det drejer sig om, at de statsansatte (og de offentligt ansatte generelt) føler sig usikre, fordi de fratages flere og flere rettigheder.

I december 2016 fratog flere statslige arbejdsgivere de ansatte deres fridage 24. og 31. december samt grundlovsdag.

Derudover viser flere undersøgelser fra diverse fagforeninger, at ændringer i arbejdsstrukturen som f.eks. udflytning af flere arbejdspladser gør, at flere statsligt ansatte ikke længere føler sig trygge i deres ansættelse.

Derfor er det altafgørende for dem, at du nu sikrer retten til en betalt spisepause, så ikke også den rettighed bliver dem frarøvet. De frygter, at den er den første ud af mange rettigheder, man vil tage fra dem.

Hvordan løser man så den strid?

I februar 2017 anlagde DR en faglig voldgiftssag, da ledelsen ønskede at fratage deres betalte spisepause. Den vandt DR. Derfor er der spekuleret i, om man også kan lade en voldgiftssag afgøre stridigheden mellem de to. Det er ingen af parterne indtil videre gået med til. Det virker som om, at de mener, den sikre vej frem er at forhandle 'betalingen' for spisepausen.

Klokken 10 lørdag gik parterne igen ind i Forligsinstitutionen, hvor de angiveligt skulle diskutere netop spisepausen igen. Flere af Politikens kilder mener, at der bliver talt frokostpause, fordi Forligsmanden går efter at lande en aftale på det statslige område først. Det er nemlig staten, der gennem hele forhandlingsforløbet har styret slagets gang.