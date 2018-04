»Kære Gud, lad mig nu bare blive forelsket i en pige« Jakob Damm er vokset op i en præstegård i Sønderjylland med bøn og salmesang som en fast del af sin opvækst. Her forsagede de ikke kun djævelen, men også homoseksualitet. Derfor fulgte en altoverskyggende ensomhed Jakob Damm gennem hele hans ungdom - indtil han selv sprang ud.

Jakob Damm er på vej i seng efter en lang dag på gymnasiet. Han er med i opsætningen af den nye skolemusical og har mødt en fyr, som tankerne kredser om. Han lægger sig til rette i sengen, lukker øjnene og samler sine tanker i en bøn til Gud, ligesom han har gjort det hver dag med sine forældre igennem hele barndommen.

»Jeg takker dig Gud. Tak for livet og dagen. Jeg beder til, at du vil passe på min familie. Og at du vil få det her til at gå væk - jeg vil ikke have de her følelser. Jeg beder til, at jeg må få det bedre. Kære Gud, lad mig nu bare blive forelsket i en pige«.

Han kniber øjnene sammen, men tårerne pibler ned ad kinderne. De løber, indtil han på et tidspunkt falder i søvn.

Sådan lå Jakob Damm mange aftener i sin gymnasietid. Han er vokset op i et konservativt kristent hjem, hvor homoseksualitet blev betragtet som en synd.

Derfor faldt han i lange perioder af sin gymnasietid i søvn med våde kinder efter at have bedt til Gud om at tage »det« væk.

»På det tidspunkt sagde jeg ikke 'homoseksuel'. Det kunne jeg ikke. Det ville blive alt for virkeligt, hvis jeg satte ord på det«, siger Jakob Damm.

Han er vokset op i en præstegård i Sønderjylland med to forældre, der tilhører Indre Mission. Hans far er præst og vier ikke homoseksuelle. Faren forholder sig til homoseksualitet ud fra, hvad der står i biblen - han opfatter det som en synd. Det har han tidligere udtalt sig om i medierne, og der har aldrig været tvivl om standpunktet i hjemmet.

Fra Jakob Damms første homoseksuelle tanke i de spæde teenageår voksede en opfattelse af, at han selv var helt forkert. Han beskriver det som uoverskueligt ensomt.

Jeg tænkte, mine venner ville forlade mig. At min familie ville slå hånden af mig. Jeg tænkte, at så ville jeg om noget være alene Jakob Damm

»Jeg kunne godt regne ud, at hvis jeg var så ensom allerede som 18-årig gymnasieelev, og når det var så hårdt for mig at gemme det væk, så ville det være hårdt resten af livet. Det var det, jeg græd over. Det gjorde bare så ondt, og jeg følte, det nemmeste ville være, hvis jeg ikke var her. For så kunne jeg ikke føle de ting. Det kom dog aldrig så vidt.«

Hvad tænkte du, der ville ske med dig, hvis du gav efter for din lyst til at være sammen med en fyr?

»Jeg tænkte, mine venner ville forlade mig. At min familie ville slå hånden af mig. Jeg tænkte, at så ville jeg om noget være alene. Jeg vidste, homoseksualitet var forkert, så et eller andet sted var jeg også bange for at brænde op i helvede.«

»Drenge bliver forelsket i piger«

I hele Jakob Damms opvækst bestod hans tætteste omgangskreds af venner, der delte samme konservativt kristne udgangspunkt. Hans bedste venner var børn af hans forældres kristne venner eller nogen, han havde mødt i Indre Missions Ungdom. Kirken og præstegården var omdrejningspunktet for hans barndom, og når homoseksuelle vielser var til debat i medierne, blev det diskuteret ved køkkenbordet.

»Vi talte om, at det ville være forfærdeligt, hvis man kunne blive viet i folkekirken, fordi det ville stride mod biblen og Gud. Min far ville sige fra og nægte at vie homoseksuelle. Det talte vi rigtig meget om. Jeg sagde ikke noget«, siger Jakob Damm.

I hjemmet var det helt klart, at »drenge bliver forelskede i piger, og piger bliver forelskede i drenge«. Det gentager Jakob Damm mange gange, når han i dag fortæller sin historie. For ham var det ligeså sikkert som det »amen«, der har runget gennem hele hans opvækst og ind i efterskoletiden på en kristen efterskole.

Her tvivlede han for aller første gang på, om drenge kun bliver forelskede i piger. Særligt en episode står tydeligt i hans erindring.

Første fascination af en fodboldfyr

Hele efterskolen er taget på hyttetur. På en sovesal fyldt med køjesenge, soveposer og pubertetshormoner vandrer Jakob Damms blik rundt i lokalet. Eller han lader i hvert fald som om. I virkeligheden stirrer han på en af de andre drenge. Af en efterskoledreng at være er drengen muskuløs – en trænet fodboldfyr. Sådan er Jakob Damm slet ikke, og hans øjne har frosset sig fast på drengens overkrop.

»Ej, hold op med at kigge!« råber fodboldfyren.

»Shit… Nu er jeg opdaget«, tænker Jakob og slår hurtigt blikket ned.

Nu ved de alle sammen, at han godt kan lide at kigge på drenge, og det er afsløret, hvor forkert han i virkeligheden er. Han kryber sammen i soveposen.

»Den episode står meget tydeligt for mig, fordi jeg følte mig opdaget. Jeg følte mig mærkelig og helt vild pinlig. Jeg var godt klar over, at når jeg ikke kunne lade være med at kigge, så var der noget galt med mig«, siger Jakob Damm.

Ville det have været accepteret på efterskolen, hvis du sagde, at du var homoseksuel?

»Nej - slet ikke. Wow, jeg ville være blevet frosset ude«. Fra efterskoletiden og frem til hans 21. år bar Jakob Damm på sin store hemmelighed helt alene. Ikke en eneste gang havde han delt det med nogen, men til sidst blev ensomheden og undertrykkelsen ubærlig.

I dag er Jakob Damm sprunget ud som homoseksuel. Første gang han åbnede op var for en god gymnasieveninde på en forårsdag i Universitetsparken i Aarhus.

Foto: Andreas Haubjerg

Han kan huske »eksplosionen«. Den eksplosion af frygt, lettelse, angst og tillid, der var lige i det øjeblik, han fortalte, at han var forelsket i en fyr. Og som fik ham til at sidde på bænken under forårssolen og ryste.

»Lige pludseligt var det ikke længere en hemmelighed, jeg skulle bære rundt på alene. Jeg var lettet, fordi jeg sad med en, der ikke ville tale mig fra at acceptere min homoseksualitet. Det har jeg selv gjort siden gymnasiet, hvor jeg har følt, jeg var forkert. Det var rart, at der var en, der talte for mig«, siger Jakob Damm. Men samtidig var han rædselsslagen. Nu var det ude, og han kunne ikke længere benægte - hverken for andre, eller for sig selv.

Samtalen på bænken blev hans første skridt udenfor den konservative tro. De kristne barndomsvenner har ikke forladt ham, som han frygtede hjemme i teenageværelset på præstegården. De accepterer og elsker ham for den, han er. Men. Og der er oftest et men. »Det store fede men«, oplevede Jakob Damm for alvor, da han sprang ud for sine forældre.

Der er altid et men

Jakob Damm sidder i hjørnet af køkkenet i sit barndomshjem og føler sig fuldstændig trængt op i en krog. Han går på universitetet i Aarhus, men er på weekendbesøg i Sønderjylland. I køkkenet står hans forældre og er ved at vaske op. Hans blik flakker mellem forældrenes rygge og køkkenbordet foran ham.

»Mor og far… Jeg har det virkelig godt«.