To politichefer risikerer fængsel for løgn i Tibetsag Ledende politifolk afviste som vidner i byretten at kende til ulovlig ordre om at gøre demonstranter usynlige under kinesisk præsidentbesøg. Nu er de tiltalt for falsk forklaring.

Hvordan ser en usandhed ud, når den kommer fra en politichef?

Ifølge anklagemyndigheden ser den blandt andet sådan ud:

»Han fik at vide, at en større gruppe demonstranter løb frem mod Dronningens kortege. (...) Det var hans job at forhindre, at der blev udøvet vold mod kortegen. (...) Vidnet tog beslutningen om, at der skulle gruppevogne til at spærre adgangen til slotspladsen«.

Scenen er Højbro Plads i København, datoen er 15. juni 2012, og tidspunktet er kort før Kinas præsident Hu Jintao passerer stedet på vej mod Christiansborg.

Alt roligt Højbro Plads. Slut. Politiets radiokommunikation.

Fire af politiets blå Mercedes gruppevogne er stillet på række foran en demonstration på Højbro Plads.

Alt roligt på Højbro Plads

Citatet er Københavns Byrets gengivelse af vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsens forklaring på, hvorfor bilerne holdt der: Han havde fået meldinger over radioen om, at demonstranterne på Højbro Plads stormede frem mod kortegen, og han frygtede voldelige sammenstød.

Men Claus Hjelm Olsen fik præcis det modsatte at vide over radioen fra på gaden ved Højbro Plads:

»Mike Lima en, Mike Lima en (...) og til orientering for alle, så er der cirka 100 forsamlet på Højbro Plads. Alt er roligt. En broget flok asiater og danskere, flag og balloner. Alt roligt Højbro Plads. Slut«.

Sådan lød det på de lydoptagelser, som tre år senere tydede på, at Hjelm Olsens forklaring var i strid med de faktiske forhold.

»Dækker for demoen«

Optagelserne afslørede tilsyneladende også motivet: De fire biler, såkaldte golfvogne, skulle gøre demonstranterne usynlige fra den kortege, som var på vej:

»....med en situation inde fra Højbro Plads. Alt roligt. 4 golfer er kørt ind foran (2-3 utydelige ord) demonstrationen. Skærmer derved. Lima en, skifter«.

»Er bilerne kørt på plads? Kom«.

»KSN, KSN (...) Ja, bilerne er kørt på plads, 4 stykker, dækker for demoen. Lima en«.

»Lima en Lima en (...) jeg fik at bilerne er på plads, og de skærmer af. Modtaget«.

Alvorlig anklage

Misforholdet mellem vidneforklaringen og radiokommunikationen er en af årsagerne til, at statsadvokat Lise-Lotte Nilas tirsdag besluttede at rejse tiltale mod Claus Hjelm Olsen for falsk forklaring for retten.

En alvorlig forbrydelse, som, hvis Hjelm Olsen dømmes, kan koste op til fire års fængsel.

Det samme risikerer politikommissær Henrik Oryé.

Ligesom sin medtiltalte chefkollega afviste han i retten, at der havde været en ordre om at for eksempel tibetanske flag ikke måtte være synlige for Kinas præsident under dennes tur gennem København.

»Folk måtte gerne have tibetanske flag med for politiet«, fremgår det af byrettens gengivelse af Henrik Oryés vidneforklaring.

Igen siger lydoptagelserne noget andet:

Den under Tibetsagen efterhånden berømte ordre: »Tag flaget fra dem, kom« blev udstedt af netop Henrik Oryé, blev det slået fast under Tibetkommissionens undersøgelse af sagen.

To fik ansvaret alene

Kommissionen placerede i december ansvaret for den grundlovsstridige ordre hos Claus Hjelm Olsen og Henrik Oryé.

Den fandt ingen beviser på, at den kom højere oppe fra, selv om der blandt andet af Udenrigsministeriet via Politiets Efterretningstjeneste til Københavns Politi var skabt »en stemning«, som kan have inspireret til de ulovlige indgreb mod demonstranter.