Amager Fælled om igen: Ballerups indbyggere kæmper for Sømosen Ballerup-borgere mødte søndag op for at protestere mod kommunen og DTU's planer om at opføre 300 boliger lige ved siden af den fredede Sømose.

Kort om sagen: Ballerup Kommune og DTU er interesserede i at bygge op mod 300 studieboliger tæt op ad Sømosen, et område med biodiversitet og sjældne dyr.

og DTU er interesserede i at bygge op mod 300 studieboliger tæt op ad Sømosen, et område med biodiversitet og sjældne dyr. Den 23 hektar store mose og de 50 meter omkring den er komplet frædet, mens de første 150 meter er indbefattet af søbeskyttelseslinjen.

store mose og de 50 meter omkring den er komplet frædet, mens de første 150 meter er indbefattet af søbeskyttelseslinjen. Kommunen kan søge dispensation for at bygge inden for søbeskyttelseslinjen, hvilket er blevet gjort flere gange før. Men borgerne frygter, at et mindre grønt areal vil påvirke naturen og dyrelivet negativt. Kilde: Bevarsømosen.dk og Ballerup Kommune. Vis mere

De børn, der ikke er travlt optagede af at lege kronegemme, vandrer rundt med hjemmelavede protestskilte mellem voksne, der er i overhængende fare for at få prikket et øje ud af en skarp skiltekant.

»Bevar Sømosen« og »En mose uden liv? NEJ!«, står der på de firkantede, runde og flagermuseformede protester.

Omkring 150 bekymrede borgere er søndag troppet op ved Sømosen, fordi Ballerup Kommune og DTU har planer om at bygge 300 studieboliger klods op ad det fredede område. Byggeplanerne går flere steder ind over søbeskyttelseslinjen, og de fremmødte borgere frygter, at det vil ødelægge naturens biodiversitet og have konsekvenser for dyrelivet, blandt andet den spidssnudede frø og flagermusen, der begge er fredet.

»Ballerup Kommune har gentagne gange dispenseret for søbeskyttelseslinjen ved byggerier rundt om mosen, så det begynder at være ekstremt kritisk, hvor lidt grønt område der er tilbage udover det fredede område. Nu har de planer om at ændre lokalplanen og dispensere for søbeskyttelseslinjen. Vi har intet imod studieboliger overhovedet, vi har noget imod beliggenheden«, siger Marianne Stark, en af protestens medarrangører.

»Det er jo fuldstændig vanvittigt«

Dilemmaet ligner nærmest til forveksling balladen om Amager Fælled, men den naturelskende kendiskok Nikolaj Kirk må være fuldt booket op for tiden, for han er ingen steder at se. Til gengæld står den mangeårige DR-vært Jens Olesen for enden af et langt bord under et halvtag og viser en gruppe børn, hvordan man tegner bier, haletudser og ja, selvfølgelig en spidssnudet frø.

Når vi får en dialog om, hvor der skal bygges, tror jeg også, folk vil kunne se, at det kan lade sig gøre Carsten Riis, direktør i Ballerup Kommune

Bag halvtaget står forældrene og holder øje med deres poder, mens de diskuterer dagens tema.

»300 boliger er voldsomt mange, kunne de måske ikke have halveret antallet?«, siger en.

»Og hvorfor skal vi have forretninger helt hernede? Det er jo fuldstændig vanvittigt«, svarer en anden.

Blandt de fremmødte er også direktør i Ballerup Kommune, Carsten Riis, der i dagens anledning har parret den lyseblå oxfordskjorte med Fjällrävenshorts.

»Jeg kan godt forstå deres utryghed, hvis det var sådan, at der blev bygget helt ned til Sømosen, for enhver kan se, at det er et fantastisk rekreativt og naturmæssigt område. Men der er tale om, at DTU og grundejerne har en interesse i at bygge studieboliger, der starter i det nordvestlige hjørne, altså helt modsat. Når vi får en dialog om, hvor der skal bygges, tror jeg også, folk vil kunne se, at det kan lade sig gøre«, siger han.

Men der er vel en chance for, at I skal søge dispensation for søbeskyttelseslinjen?

»Hvis det viser sig at være løsningen, der skal til, så må vi jo gøre det. Det er vigtigt at sige, at fredningsmyndighederne, som er landets ypperste på fagområdet, har taget stilling til, hvad der ikke må bygges på, nemlig Sømosen. Resten er en beskyttelseslinje, som kommunen godt kan bygge inden for, så længe man tænker sig godt om«, siger Carsten Riis.