»De leger med menneskers liv«: Først blev han udvist, så opsøgt og bragt tilbage til Danmark, og nu risikerer han ny udvisning

Naser Hosseini stoler ikke på ministeriets MedCOI-oplysninger om, hvor han kan få medicin og behandling. MedCOI har nemlig flere gange oplyst skiftende adresser og navne, og det er symptomatisk for et Afghanistan, hvor intet – ikke engang hospitaler – er permanent, og hvor apoteker drives som købmandsbutikker, der åbner og lukker hele tiden, forklarer han.

»Hvad skal jeg gøre, når jeg en dag får det rigtig dårligt, og mit hjerte har akut behov for en læge? Når jeg tager hen til de her adresser, de har anbefalet, men som ikke længere eksisterer?«, spørger han.

Advokat Marianne Vølund undrer sig over Udlændinge- og Integrationsministeriets foreløbige udmelding.

Hun forstår ikke, at man i ministeriet er så sikker på, at Naser Hosseini har adgang til behandling i Afghanistan.

»Ministeriet tolker Paposhvili-dommen anderledes end mig og andre udlændingeretsadvokater. Jeg mener, at dommen forpligter dem til at se på pris og tilgængelighed i alle sager. Ministeriet selv mener, at de først skal se på, om ansøgere som Naser Hosseini har råd og mulighed for at opsøge medicinen, hvis de kan sandsynliggøre, at de vil ende i en »ekstraordinær« svær situation ved udvisning«, siger hun.

Hvis han får afslag, er der ingen, der kan få humanitært ophold Marianne Vølund. advokat

Ved »ekstraordinære omstændigheder« forstår Udlændinge- og integrationsministeriet en situation, hvor ansøgeren i mangel af passende behandling i hjemlandet hurtigt vil få det værre med »intens lidelse« eller en væsentlig kortere levetid til følge.

»Jeg er slet ikke i tvivl om, at han ved udvisning vil blive udsat for »intens lidelse« eller væsentlig kortere levetid«, siger Marianne Vølund:

»For hvis han ikke får sin medicin, eller hvis han får den i forkerte mængder, risikerer han at få en blodprop eller indre blødninger i livsvigtige organer. Desuden gør hans sygdom, at han ikke kan påtage sig et ufaglært og fysisk krævende arbejde, hvor han kan tjene nok penge til at betale for medicin, mad og en bolig i Kabul. Hvis han får afslag, er der ingen, der kan få humanitært ophold«, siger hun.

Samlet vil Naser Hosseini have udgifter på 700 kr. og kunne tjene op til 240 kr. om måneden. Familien bor i Wardak-provinsen langt fra hospitaler, så Hosseini kan ikke spare penge ved at bo der, fortæller Marianne Vølund. Den hjertesyge afghaner kan heller ikke fortsætte med at bo gratis hos en ven i Kabul, som han gjorde i de 11 måneder, han var i Afghanistan.

Det har ikke været muligt at få et interview med udlændinge. og integrations- minister Inger Støjberg (V) om Naser Hosseinis sag og om ministeriets tolkning af Paposhvili-dommen, da hun er på sommerferie.