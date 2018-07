Flere borgmestre åbne over for miljøzoner med særlige krav til udvalgte køretøjer I dag kan kun fem byer indføre miljøzoner med særlige krav til visse køretøjer. Men flere borgmestre er positive over for ideen om at udbrede muligheden for den slags zoner til flere end 40 andre byer.

I byer som Rødovre, Gladsaxe og Gentofte erklærer borgmestre sig positive over for ideen om, at de kan få mulighed for at indføre miljøzoner med skærpede krav til de køretøjer, der udleder flest sundhedsskadelige partikler.

»Det vil vi meget, meget gerne af hensyn til både vores egne borgere og det samlede miljø. I forvejen har jeg været utilfreds med, at man har udelukket os fra den mulighed«, siger borgmester Erik Nielsen (S) fra Rødovre Kommune.

I dag har udelukkende København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense mulighed for at indføre zoner, hvor der er særlige krav til dieseldrevne lastbiler og busser med en vægt på over 3,5 tons.

De skal have et mærkat, der dokumenterer, at de kører rundt med et partikelfilter, medmindre køretøjet i sig selv lever op til en vis norm.

Vi har rigtig meget trafik og dermed forurening Trine Græsse (S), borgmester, Gladsaxe Kommune

Men i fremtiden kan zonerne blive en realitet i alle byer med mere end 25.000 indbyggere. Det vil i så fald dreje sig om flere end 40 byer landet over.

Sådan lyder nemlig en af ideerne i en såkaldt tiltagspakke, hvor 7 ministerier præsenterer regeringen for ideer til den klimaplan, der ventes til efteråret.

I samme ombæring nævnes det også som en mulighed at skærpe kravene, fordi der er udbredt enighed om, at de nuværende mindstekrav ikke har den store effekt.

Det foreslås også, at regeringen overvejer, at »varebiler og de ældste persondieselbiler« omfattes af særlige krav i de udvalgte zoner.

Endnu har regeringen ikke taget stilling til ideerne. Men flere borgmestre er altså positivt indstillede.

»Vi ligger i hovedstadsområdet, hvor man ikke kan se bygrænserne nogen steder, så det skal gøres sammen med de omkringliggende kommuner, hvis vi gør det. Men det kunne jeg sagtens se for mig, fordi vi har rigtig meget trafik og dermed forurening«, siger borgmester Trine Græsse (S) fra Gladsaxe Kommune.

Fakta Du kan læse mere om miljøzoner hos Miljøstyrelsen her.

I Gentofte Kommune erklærer borgmester Hans Toft (K) sig »positiv« over for ideen om miljøzoner, som han »vil tage op med forligspartierne i Gentofte«. Også borgmester Peter Sørensen (S) fra Horsens er positiv over for at få muligheden, som han godt kan forestille sig er aktuel, hvis målinger viser, at der er problemer i midtbyen.

Hvis en kortlægning viser, at det står slemt til med luftforureningen, og det er muligt at tage visse hensyn til blandt andet erhvervslivet, så er man på det principielle plan også positiv over for muligheden på borgmesterkontorerne i Esbjerg, Vejle, Køge samt hos formanden for by-, plan- og miljøudvalget i Helsingør, Christian Holm Donatzky (R).

Omvendt er flere af borgmestrene decideret kritiske over for en anden af ideerne i den tiltagspakke, som regeringen er ved at nærstudere.

Brændeovne er også på bordet

Det drejer sig om et forslag, der kan få konsekvenser for nogle af de borgere, som hører til indehaverne af de cirka 700.000 brændeovne og 700.000 brændekedler i Danmark.

Fordi ovnene tegner sig for omkring 70 procent af det samlede danske bidrag til partikelforureningen, foreslås det, at kommunerne får bedre muligheder for at regulere netop det område.

Med en passende frist kan kommunerne få mulighed for at indføre en ’tvungen trinvis udfasning’ af de ældste brændeovne.