Hundested: To unge mænd mister livet i trafikulykke

To mænd på 18 og 19 år mistede natten til lørdag livet i en trafikulykke i Hundested.

Det oplyser vagtchef Michael Hansen fra Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Dødsulykken skete omkring klokken 02.05, hvor mændenes bil kørte på Amtsvejen ved Sølagervejen i Hundested.

»Vi ved, at bilen kører af vejen og kører ind i et hus. Huset ligger under vejniveau, så bilen bliver kilet fast under gavlen på huset«, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

»I forbindelse med påkørslen af huset afgår passageren ved døden med det samme. Og den anden bliver fløjet i kritisk tilstand til Rigshospitalet, og han er her klokken 15 blevet erklæret død«.

Lørdag eftermiddag er det uvist, hvad der forårsagede ulykken.

ritzau