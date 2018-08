Gaderæs i København: »Racerbiler skal lave larm, for larm betyder styrke og fart« I weekenden har gamle racerbiler sprudlet motorolie for at køre sig til den bedste placering i årets gaderæs i København. En simpel begivenhed, der samler motorsportens entusiaster henover fadøl, hotdogs og fart.

»VROOM, VROOOM«

En sort veteranbil suser rundt i et sving på racerbanen i Bellahøj. Lyden hviner så højt i øregangene, at nogle blandt publikum har stukket en finger i hvert øre. Lugten af benzin hænger i enhver luftpartikel og har helt sikkert sat sorte, fedtede spor i næsehårene.

Lyden og lugten af olie, benzin, bremserne og hjulene - det hele er en atmosfære, en form for tilsat smag Patrick Morin, fransk racerkører

Det årlige gaderæs, Copenhagen Historic Grand Prix, er i gang, og det kan høres på kilometers afstand. Det er et to-dages racerløb med veteranbiler - altså gamle racerbiler. De kører primært for nostalgiens skyld af gamle racerkørere, helt som dengang bilerne var moderne, og kørerne selv var helt unge.

Hvad er Copenhagen Historic Grand Prix Et årligt ræs med veteranbiler der køres af berømte racerkørere på en 2,4 kilometer lang racerbane.

Et klassisk ræs med vindere og tabere

En hyldest til veteranracerbilerne

Udstilling af racerbiler op gennem årtierne - helt fra veteranbilen til den topmoderne

Og som et ekstra element kan publikum købe sig til en tur med eksempelvis Jan Magnussen i hans racerbil. Vis mere

Hjemme fra stuen kan man i medierne læse og måske mærke, at ræset er irriterende og forfærdeligt støjende. Inden fra banen kan Politiken fornemme, at det kan noget helt specielt.

»Racerbiler skal lave larm, for larmen betyder styrke og fart«, siger den engelske racerkører Brian Jolliffe.

Foto: Mads Nissen

Britere besat af biler

Politiken møder den 81-årige Brian Jolliffe inde midt i det kæmpe område i Bellahøj, der er spærret af til ræset. Her er tusindvis af mennesker, som vrimler omkring de hundredvis af racerbiler.

»Hold kæft, den er fed«, siger en mand og peger hen på en gul veteranracerbil.

En 2,4 kilometer lang racerbane omkranser det afspærrede område, hvor der i midten er to kæmpe græsplæner. I et af fem lange, hvide telte står Brian Jolliffe med hovedet begravet i sin bils motor.

Man hepper ikke på nogen. Man nyder atmosfæren og lugten af benzin Tilskuer

I over 30 år har han kørt ræs, og ifølge ham selv burde han snart køre for sidste gang, men det er svært at give slip på alt det, der følger med.

»Der er spænding og entusiasme, og så er der den ære i at køre de internationale ræs, hvor du kører der, hvor verdensmestrene har kørt«, forklarer han.

Motorstøj fra de andre biler på plænen afbryder ham. For selv om der er pause i ræset, er de næste kørere begyndt at varme motorerne op. De skal have den rigtige temperatur, for ellers risikerer man at skade hele mekanikken i bilen.

Foto: Mads Nissen

På trods af Brian Jolliffes høje alder svinger han elegant benene henover sin racerbil for at komme ned på plads. Han kører en Cooper T45 fra 1958 i flaskegrøn. På fronten af bilen er der klistret hvide tal på - 47, står der.

Selv om racerløbene i udgangspunktet er en hobby, kører han 10 ræs om året, som ligger i perioden april til oktober.

»Det overtager en, fordi man bliver besat af bilerne og alt det der følger med«, siger Brian Jolliffe.

Han ræser i hele Europa sammen med en international gruppe, der hedder 'Historic Grand Prix Cars Association'. I gruppen konkurrerer de, men samtidig er de venner, der hjælper hinanden, hvis uheldet med en smadret bil skulle være ude.

En anden fra gruppen er Patrick Morin på 74 år fra Frankrig. Han har kørt ræs, siden han var 22 år, men pensionsalderen har sneget sig ind, og det sidste ræs venter hjemme i Frankrig.

Selv om han ikke skal køre i København er han stadig med som en del af holdet. Da Morin fortæller, hvorfor han kan lide racerkørsel, spreder glæden sig til alle de rynkede folder i ansigtet.