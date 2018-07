Så hvordan forklarer man bilens og forbrændingsmotorens kulturelle betydning for dem? Den følelsesmæssige betydning af at styre en bil ad bugtede veje gennem et perfekt landskab?

Det er den følelse, vi er taget på jagt efter og forsøger at finde over fire artikler de næste uger.

De har en sjæl

Tommy Flauensgaards tankstation ligger få kilometer fra det sted, hvor min barndoms drøm om en bil (ikke medregnet Ferrari F40) havde sin sidste tur.

Han er lige ved at grille sig lidt frokost i gården, da vi stikker hovedet ind. Både manden og tankstationen ligner noget, der blev sat i stå, dengang verden var analog, og cowboybukser var noget, arbejdsmænd gik i.

I hver af de to portåbninger holder en rød bil og lyser op. Til højre en 1970 Mustang og til venstre en 1969 Shelby GT350.

»Det her er ikke bare biler. Jeg bilder mig ind, at de har en form for sjæl. Jeg ved godt, at det er noget, jeg bilder mig ind. Men du kan tage to på papiret helt ens biler og behandle dem ens, og alligevel reagerer de forskelligt. Nogle skal have lidt speeder, når du starter dem. Med andre skal du bare holde snitterne helt fra gassen, for ellers drukner de. Det er, som om de har taget noget med fra årene«, siger han.

Hans værksted er lige så gammeldags som de biler, han laver, og den frisure, han bærer. Radioen skratter i baggrunden, der hænger kalendere med flotte damer og skilte fra diverse smøreprodukter. Det meste er naturligvis fra Esso.

»Når jeg ikke er her længere, er de biler her der stadigvæk, medmindre nogen har keglet den ind i et træ«, siger Tommy Flauensgaard.

»Hvis den C1 derude«, siger han og peger på en lille bil på vejen foran tanken »røg på taget, ville det ikke sige mig en skid. Du kan bare købe en ny. Med sådan en her gør det nærmest ondt at tænke på«, siger han.

Flauensgaard har altid haft motor på hjernen og har skruet på alt, han kunne komme i nærheden af. Egentlig ville han være mekaniker, men kunne ikke finde en læreplads, så han blev slagter. Siden har han lavet temmelig meget andet end lige det. Bilerne har han hele tiden haft ved siden af.

»Det med amerikanerbilerne startede det egentlig med, at min kæreste spurgte, om vi skulle giftes«, siger han.

Det ville han gerne, men han ville køre fra kirken i sin egen amerikanerbil.

»Vi kan nok låne en«, sagde hun.

»Nej. Min egen«, sagde han.

I 2005 blev Tommy Flauensgaard gift, og han kørte fra kirken i sin egen 1972 Mustang Sportsroof med sin kone som passager.

Derfra eskalerede det. Den første amerikaner, den, han kaldte Nemesis, og som værkstedet er opkaldt efter, udstyrede han »som de andre skøjter«, han havde kørt. Det vil sige med et ordentligt musikanlæg. Men med amerikanerbiler, der typisk er udstyret med en stor, dybt rullende v8-motor, giver det ikke så meget mening at høre radio, fandt han ud af. Man lytter til motor.

»Radioerne er det mindst slidte på de her gamle biler. Når du kører en tur, hører du ikke engang trafikradio, for det er lige meget med tiden. Du skal ikke nå noget. Jeg har været i Kobæk efter is og i Kalundborg og på Odden og i Stillinge, men jeg har aldrig været lige her nede i Sorø. Det handler om at køre, bare køre«.

Det uperfekte er perfekt

Vi går gennem værkstedet og ind i en garage, der ligger længere tilbage på grunden. Her står bilerne linet op. Karossen til den Mustang, der skal erstatte Nemesis, som er solgt nu. En lav, hårdkogt »banditbil« med brede sutter bagpå, som kan trække sorte striber på asfalten fra Sorø og til Himmelbjerget, skulle man være i det humør. Og som kan holde til at køre sidelæns, ligesom de hidsige japanere, der fyldte Flauensgaards billiv, inden der gik amerikaner i den.

For folk med følsomhed over for mekanik vil listen herunder lyde som poesi. Det er nogle af de biler, Tommy Flauensgaard ejer eller har ejet.

En lilla 1972 Ford Mustang Sportsroof med tilnavnet Nemesis.

Og en 1936 Pontiac, der lyder kælenavnet Hoffa.

Den lange Buick Limited Riviera fra 1958.

En 1979 Ford Econoline i brun og guld.

De fire første verselinjer i digtet er rullende tunge.

Fra Mustangens huggende smøghoste over Buickens rolige hjerteslag. Pontiacen blev født kort efter forbudstidens ophør og bærer lyden af 80 års eksplosioner under motorhjelmen. Den store Econoline har fået trukket et par heftige krom

Foto: Emma Sejersen Den store Ford Econoline fra 1979 er den seneste tilføjelse til samlingen, så det er mest den, der er blevet luftet i år. »Sådan er det altid, når man får nyt legetøj. Så skal det vises frem«, siger Tommy Flauensgaard.

udstødninger ud på hver side, der giver den en steroid lyd og en sød dunst af benzin.

Den næste linje er blid og folkelig:

1969 VW boble.

Billen. Gamle mormors bil. Kendt af alle med sin blomstervase på instrumentbordet og runde ryg. Produceret i over 20 millioner eksemplarer verden over.

Og så den hidsige del.

Nissan Silvia s12.

Nissan Skyline r32.

Japanske tuningsobjekter med baghjulstræk, der kan forfines og forstærkes ud i alle detaljer som en kalligrafimesters teknik. Perfekte til drifting. Kunsten at køre sidelæns i en bil.

»Så har jeg også en Kia Picanto«, siger Tommy Flauensgaard.

Vi kigger lidt ind i kabinen på Buicken, som han kalder Dronningen. Han lyser som en lille dreng til jul, mens han fortæller om luftundervognen, den automatiske nedblænding af det lange lys, om den automatiske stationssøgning på radioen, el-antenne og alle de andre tekniske vidundere, der var i biler allerede i 1958.

Her lader vi ham lige stå et øjeblik.

Vi skal nok vende tilbage, men for en stund lader vi lige Emma, fotografen, styre sin Folkevogn Polo, en skiden lille, sjælløs bil, mod Lyngby og Danmarks Tekniske Universitet, hvor matematikeren Jeppe Rich (Skoda Octavia TDI) forsker i, hvordan man bedst muligt gør vejnettet effektivt. Og her står bilnørdernes glæde ved alverdens forskellige køretøjer i vejen for fremskridtet.

Både manden og hans kontor matcher professortitlen. Korte bukser og skjorte, venlig og meget nede i sit stof. På kontoret står der bøger og formelsamlinger over det hele. Der er et Dannebrog i potteplanten.

Problemet med biltrafikken i dag er, siger han, at bilerne er alt for forskellige.

»Deres bremse- og accelerationsmønstre er ikke ens, og det påvirker, hvor effektivt de virker i netværket. I dag bliver der lavet forskellige biler til forskellige segmenter, men hvis der i fremtiden bliver laver helt ens, standardiserede biler med de samme mønstre, vil det have potentiale til at forbedre netværkets ydeevne med mindre trængsel og højere gennemsnitshastigheder«, siger han.

Han kalder sig pessimist og regner med, at der går tre generationer af biler, før de er selvkørende.

»Det handler meget om, hvordan lovgivningen bliver i fremtiden. Hvis en bil er selvkørende, skal den så have lov til at køre over fartgrænsen? Det vil jeg ikke tro. Når den ikke må det, ville det også være logisk at se på accelerationsmønsteret, så det bliver ens for alle biler, og endelig at sammenkoble bilerne elektronisk. På den måde kan man lave et mere effektivt netværk«, siger professoren.

En ensartning af bilerne vil betyde, at bilfirmaerne skal til at konkurrere på andre ting, end de gør i dag. Det kunne komme til at handle om indretningen af bilerne, hvor stor en skærm de har, eller hvordan sæderne er.

»Det betyder selvfølgelig, at så og så mange muskler og så og så vild acceleration ikke længere vil være noget, man får så meget ud af«, siger han.

Foto: Emma Sejersen Hans Jørgen Schanz mener, at bilen er en væsentlig æstetisk faktor i vores liv. Og at det at køre i en god bil i et smukt landskab kan være en nærmest religiøs oplevelse. Idéhistorikerens eget favoritbilmærke er Jaguar.

Men – for der er et men: Han er ikke ved at punktere alle bilentusiasters drømme om en fremtid, hvor det stadig er chaufføren, der har kontrollen. I hvert fald ikke helt.

»Der er en masse, som elsker deres biler. Og det ser ud, som om det er svært at outperforme mennesker. Vi har i hvert fald ikke lavet en robot endnu, der kan det. Mennesker er faktisk ret gode til at køre bil, når det kommer til stykket«, siger han.

Vi tager en afstikker på vores afstikker ud i forskernes verden omkring idéhistorie på Aarhus Universitet. På et kontor helt under taget sidder professor emeritus Hans Jørgens Schanz (Audi Q3 TFSI, mens han venter på levering af sin nye Jaguar E-Pace S P250). Kontorets indretning bærer præg af, at han har været på universitetet lige så længe som faget idéhistorie. Mellem Kierkegaard, Marx og et diplom fra Oxford står der legetøjsmodeller af biler. Blandt andet en BMW Z4, som Schanz selv har ejet en gang.

Hans Jørgen Schanz, der på universitetet bare omtales ved efternavn, er tosset med biler. Sådan helt vildt tosset.

»Min far var blind på det ene øje og så heller ikke for godt på det andet, så jeg lærte at køre tidligt. Fra jeg var 12 faktisk. Da jeg skulle til køreprøve inde i Sønderborg – jeg er fra Als – kørte jeg selv, men parkerede et stykke væk for ikke at være for provokerende. Det første, jeg gjorde til prøven, var at lave en dobbeltudkobling, men der sagde den sagkyndige altså, at hvis jeg skulle sidde og blære mig, blev jeg dumpet«, siger Schanz.

Siden har han haft et utal af biler. Flere end han kan huske. I de seneste 15 år er det blevet til tre BMW’er, en Range Rover, den »lille pjattede Audi«, der holder ude foran, og fire Jaguarer.

»Det er mit foretrukne mærke, Jaguar. Det sjove ved Jaguar er, at den ikke er perfekt. Det er der, den er bedre end det tyske premiumlag. Der er bilerne sgu nærmest teknisk perfekte med det resultat, at de ikke har nogen sjæl. Sjæl hænger sammen med noget, der ikke er perfekt. Meget i en Jaguar er rigtig lækkert. Den tager imod dig og siger næsten velkommen, når du kommer ind. De er ikke sterile som en tysker. Og så kører de godt«, siger han.

»De blevet ret driftsikre i dag, men for 20 år siden, der var de sgu dårlige«, siger han.

Jeg spørger, om han så også kørte Jaguar i den periode?

»Ja, ja«.

Og også en vidunderligt smuk Rover med rødt læderindtræk og valnøddetræ i kabinen, som simpelthen var lige så dårlig, som den var køn.

For Hans Jørgen Schanz er der to ting, der er vigtige, når det kommer til en bil: skønhed og frihed.

Bilen er frihedens medium, siger han.

»Derfor forstår jeg heller ikke, at folk kan være så ligeglade med, hvordan en bil ser ud, i betragtning af at vi går og glor på dem hele tiden. Egentlig burde jeg fritages for afgifter for byforskønnelse på grund af alle de pæne biler, jeg har ejet, i modsætning til dem, der kører i en Berlingo. De skulle da beskattes helt vildt«.

Han understreger, at det sidste lidt er for sjov.

»Der er nogle, der er musikalsk tonedøve, der er nogle, der er filosofisk tonedøve, nogle er religiøst tonedøve, og der er nogle, der er tonedøve over for biler. Forstå det, hvem der kan«.

Foto: Emma Sejersen Professor Jeppe Rich tror, at biler på sigt kan køre i rækker efter hinanden uden indblanding fra føreren. Det vil optimere vejnetværket, hvis biler har ens bremse- og accelerationsmønstre.

Selv siger han med den store islandske forfatter Halldor Laxness’ ord, at den, der kun har blik for det nyttige, aldrig vil kunne se skønheden.

»Den smukkeste bil, jeg har haft, var en Jaguar Daimler Double Six. Den var simpelthen så smuk, også indvendig. Helt lyst læder og så valnøddetræ. Men problemet var de 25 liter benzin, den brugte på 100 kilometer, og en automatgearkasse kun med fire trin. Hvis man gav den en kickdown, blev den fandeme så hidsig at høre på«, siger han om den 12-cylindrede Jaguar.

»Min kone synes, det er lidt åndssvagt med de biler, men at det er i orden. Så en dag sagde jeg til hende, at nu køber jeg sgu en Skoda. »Gu gør du ej«, sagde hun. »Jo, jo, kom nu med ud og prøv en«, sagde jeg. Så prøvede vi en Skoda. På vej hjem sagde hun til mig, »at den køber du altså ikke«. Så vidste jeg godt, at jeg kunne gå ned og bestille en Jaguar«.

Den kommer om et par måneder. En E-Pace S P250 med lys læderkabine og baglygter, der citerer den fineste af alle biler, nogensinde, mener Schanz, Jaguar E-type (den smukkeste i dag, siger professoren, er en Maserati Quatroporte: »For satan, hvor proportionerne passer. Og så lyden. Den kan næsten fræse asfalten op«). Efter i mange år at have kørt store limousiner har en kongepuddel og et dårligt knæ nu sendt ham op i lidt højere biler.

»Du kan jo ikke have en kongepuddel på bagsædet, vel. Den flyver jo rundt«.

»Ja, min kone har selv en Fiat Panda. Det er faktisk en sød lille bil. Den kører bare, og så er den så billig at reparere«, siger han. Men for Hans Jørgen Schanz hænger følelsen af frihed i en bil uløseligt sammen med følelsen af at glide frem i et smukt og godt køretøj.

»Når du ligger og cruiser igennem et landskab i en god bil, er det næsten religiøst. Jeg har fornemmelsen af, at bilen tager godt imod mig, at landskabet ønsker mig velkommen. Du smyger dig gennem småvejene, mimetisk. De blomstrende rapsmarker og bløde bakker. Naturen siger, at den er glad for, at jeg er her. Jamen, hvad vil du mere?«.

»For at en bil er god, skal den have sjæl. Den kan aldrig have ånd, det er noget overmaterielt. Sjæl er knyttet til noget materielt, og hvis en bil skal have det, må den have en personlighed. Den må ikke være perfekt. Og der er de engelske biler altså gode. De er tit lidt nørdede og har en indbygget selvironi. Det kunne tyskerne aldrig finde på«, siger han.

Det er også derfor, han bytter Audien ud med en Jaguar, selv om »det er fuldkommen ufornuftigt«.

»Jeg ved ikke, hvor længe jeg kan køre – altså, jeg er ikke nede og gå på alle fire endnu – men nu vil jeg have noget, der virkelig tiltaler mig. Og jeg ville have fortrudt det, hvis jeg ikke havde købt den«.

Man bliver bare glad

I Sorø er Tommy Flauensgaard nået til at vise en Mustang, der har haft motorbrand, frem. Der er sod og smeltet plastik over det hele.

»Der går nok lidt tid, før ejeren kommer at rulle igen. Men hun skal nok komme det«, siger han.

Sådan en god bil skal ikke gå til spilde bare på grund af det.

»Mange ville hade sådan noget, men jeg er skuet sådan sammen, at jeg bliver glad, hvis jeg kan reparere noget, som nogle andre engang for rigtig mange år siden har lavet«.

»Det er ikke alle, der forstår det. Fred være med det. Jeg forstår måske heller ikke, hvorfor de går på jagt eller ser fodbold. Der er ikke noget mindre interessant i verden end fodbold. Men det passer jo ikke, hvis du spørger en masse andre mennesker end mig. Der skal være plads til os alle sammen«.

Han lukker låget op på en benhård racerudgave af Mustang. Ligeskåret gearkasse, otte singlekarburatorer.

»Og den lyder også godt. Rigtig godt«.

»Det er jo det, der er det fede. Alt det skæve, former, farver, lyd og lugt. Det er sgu da sjovt. Det er lidt svært at forklare det med følelserne, men prøv at kigge på den. Men bliver bare glad af det«.