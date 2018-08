Østjysk havbrug brød miljøgodkendelse og gav forkerte oplysninger til kommunen To havbrug i Horsens Fjord har i seks år produceret mere end tilladt og opgivet forkerte tal til kommunen. Sagen efterforskes af politiet. Sportsfiskerne mener, at kommunen burde skride hårdere ind.

Virksomheden Hjarnø Havbrug i Østjylland har gennem seks år givet Hedensted Kommune forkerte oplysninger om sin produktion på to havbrug. Det har virksomheden erkendt over for kommunen, efter at politiet begyndte at efterforske sagen og over for kommunen oplyste, at noget tydede på, at produktionen »i væsentligt omfang har oversteget miljøgodkendelserne«.

Havbrug belaster havmiljøet, fordi de udleder næringsstoffer som kvælstof og fosfor i vandet. Et havbrugs miljøgodkendelse fastsætter, hvor meget havbruget må udlede.

Fakta Muslinger og tang som renseanlæg Produktion af muslinger og tang som kompensation for havbrugs udledning af kvælstof og fosfor til havmiljøet spillede en central rolle i den ophedede debat forud for vedtagelsen af en lov omhavbrug sidste år. I denne forbindelse blev der også åbnet for etablering af et antal havbrug på åbent hav i Kattegat. Modstanderne mener ikke, at renseeffekten af metoden er tilstrækkelig dokumenteret i åbent hav. Og hvis muslingerne skal være omkostningseffektive som ’renseanlæg’, skal de høstes, inden hovedparten er store nok til at kunne sælges til konsum. Et forskningsprojekt skal se på, hvordan muslingerne kan bruges i foder. Vis mere

Det er Danmarks Sportsfiskerforbund, der har meldt Hjarnø Havbrug til politiet. Formanden, Verner W. Hansen, kalder sagen en miljøskandale af de større. Han har opfordret Hedensted Kommune, som har tilsynet med de to havbrug, til at udstede et forbud mod fortsat drift af Hjarnø Havbrug og Havbruget Hundshage.

Hjarnø Havbrug har ifølge kommunen i sine indberetninger ’modregnet’, at havbrugene også har en produktion af muslinger og tang, som optager næringsstoffer fra vandet. Efter et møde med politiet i juli bad Hedensted Kommune Hjarnø Havbrug om dokumentation for effekten af muslinger og tang. Denne dokumentation foreligger endnu ikke, men et stort flertal i kommunens teknikudvalg nåede på et møde i tirsdags frem til, at havbrugene kan køre videre, men med skærpet tilsyn, oplyser udvalgets formand, Lene Tingleff (V).

Nu er det miljøet, der skal kompenseres, og ikke firmaets pengepung Steen Christensen (S), Hedensted

Det er udvalgets næstformand, Steen Christensen (S), ikke tilfreds med. Han vil have havbrugenes produktion begrænset i de kommende seks år og har bedt om at få sagen op i byrådet.

»Jeg mener, at havmiljøet skal kompenseres for de seks år, hvor de har udledt for meget. Derfor bør vi beskære deres produktionstilladelse med op til 50 procent. Vi har stillet skærpede krav tre-fire-fem gange før, uden at der er sket en skid. Så det er på tide at sætte foden ned og markere, at nu er det miljøet, der skal kompenseres, og ikke firmaets pengepung«, siger Steen Christensen.

Han kalder det »fuldstændig ude i skoven«, at udvalgets flertal er indstillet på at tage produktionen af tang og muslinger i betragtning. Den er ikke omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og kommunen vil tage udgangspunkt i regler, som endnu ikke er udformet.

Metoden med at fjerne kvælstof og fosfor fra havmiljøet ved at dyrke muslinger og tang kom ind i lovgivningen som kompenserende marine virkemidler, da Folketinget sidste år efter en ophedet debat vedtog nye regler for at åbne for flere havbrug. Men bekendtgørelsen med de nærmere regler, herunder hvordan havbrugene kan dokumentere virkningen af muslinger og tang, vil først være klar til næste år, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Ny lov inspirerer udvalgsformand

Udvalgsformand Lene Tingleff forklarer, at det er den nye lov, der er baggrund for udvalgets holdning.

»Det er på grund af loven, at vi tillader os at gå ind i det. Meget tyder på, at havbruget med muslinge- og tangproduktionen holder sig inden for den gældende miljøgodkendelse, så bundlinjen ikke belaster miljøet ud over det, der beskrives i miljøgodkendelsen. Sådan som vi har fået det at vide af vores fagfolk, er det en almindelig anerkendt metode, og vi har fået at vide, at der er stor sandsynlighed for, at Hjarnø Havbrug ville have fået det godkendt, hvis de havde søgt om det«, siger hun.

Over for Politiken fastslår Miljø- og Fødevareministeriet i et skriftligt svar, at reglerne om kompenserende marine virkemidler kun kan anvendes på nye havbrug eller ved ændringer eller udvidelser af eksisterende havbrug – og først når bekendtgørelsen om virkemidlerne er trådt i kraft.