Ambassadør ved læsermøde: Danmark skal nærme sig Tyskland Amerikanerne er blevet uberegnelige, og briterne forlader EU. Heldigvis har vi gode naboer i Tyskland, Sverige og Frankrig.

Danmark har mistet en nær allieret i EU, Storbritannien, efter Brexit. Det skal vi udnytte til at blive bedre venner med Tyskland, hvis man spørger Danmarks ambassadør i Tyskland, Friis Arne Petersen. Det kan nemlig forstærke det tætte bånd til den store nabo i syd. Det sagde ambassadøren i onsdag eftermiddag ved et læsermøde i Politikens Boghal.

»Vi er nødt til at blive mere europæiske og genopfinde vores nære samarbejde med vores naboer«, sagde Friis Arne Petersen, som mener, at Danmark har verdens bedste naboer: Sverige og Tyskland. De sidste mange år har vi dog orienteret os mere mod USA og Storbritannien, men det partnerskab skal vi revurdere, efter at briterne har meldt sig ud af EU, og udmeldingerne fra Det Hvide Hus er blevet mere utilregnelige. Heldigvis har vi i forvejen gode venner.

»Det er selvfølgelig Tyskland, der er Danmarks gode ven i EU«, sagde ambassadøren.

Globalisering, internationalisering og digitalisering er bare ikke noget, almindelige mennesker synes er rigtig godt Friis Arne Petersen, ambassadør

Og hvorfor så det? Tyskerne har jo ikke den samme EU-skepsis som Storbritannien eller de samme forbehold som Danmark. Hvorfor skulle Tyskland så være vores bedste ven?

Det skyldes ifølge ambassadøren, at tyskerne ser det som deres kerneopgave at styrke sammenhængskraften i EU, og det er vigtigt for Danmark. Den fransk-tyske akse, der traditionelt har udgjort kernen i EU-samarbejdet, er blevet styrket siden valget af den franske præsident, Emmanuel Macron. Han har store ambitioner på EU’s vegne og er ikke bleg for at lade EU-samarbejdet køre i flere hastigheder: et hurtigt spor for de mest ambitiøse lande og andre spor for de mere forbeholdne lande som Danmark eller Storbritannien.

»Det er godt for os danskere, at tyskerne er med i samarbejdet. Tyskerne siger hele tiden: »Vi skal lade det være åbent for alle«. De vil have et sammenhængende Europa, og set med danske øjne er Merkel-regeringens holdning den mest sympatiske, man kan have«, siger han.

Vores naboer drejer mod højre

Men verdens bedste naboer ændrer sig også. Da det nationalkonservative og EU-skeptiske protestparti Alternative für Deutschland (AfD) sidste år blev valgt ind i det tyske parlament, Deutscher Bundestag (Forbundsdagen), fik partiet 12 procent af stemmerne.

Det kalder den danske ambassadør i Tyskland »en mavepuster til de to store folkepartier«. Han refererer til Angela Merkels konservative parti, CDU, og de tyske socialdemokrater, SDU. Det er de to eneste partier, der har haft kanslerposten, siden 1949-forfatningen trådte i kraft.

Men med AfD’s entré i Forbundsdagen viste tyskerne, at linjen skal ligge længere til højre, end hvor CDU og SDU traditionelt har lagt den. Sverigedemokraternas fremgang viser den samme tendens i vores andet naboland.

»Der er rigtig mange vælgere, som stemmer på AfD af den samme grund, som folk stemmer på Dansk Folkeparti. Verden bevæger sig meget hurtigt. Globalisering, internationalisering og digitalisering er bare ikke noget, almindelige mennesker synes er rigtig godt«, siger han.

For tyskerne er digitalisering et særlig følsomt emne. Der er tale om et land, som inden for de seneste 100 år har levet under »to diktaturer«. Derfor er øget digitalisering og dermed også mere registrering af borgerne ikke noget, der bliver opfattet som et positivt budskab. Derfor skurrede det i mange vælgeres ører, da Merkel i den seneste valgkamp talte om, at digitaliseringen skal øges, forklarer han.

De mange flygtninge, der kom til Tyskland, og Angela Merkels »Wir schaffen das«-reaktion betød også, at hun gjorde CDU’s flygtningepolitik meget åben og liberal, som Friis Arne Petersen kalder den. Det vil altså sige, at grænsen for, hvor højreorienteret man kunne være i den tyske flygtningepolitik, blev rykket længere ind mod midten. Det skabte plads til, at et parti som AfD pludselig kunne være attraktivt for rigtig mange tyske vælgere.

»Det kommer til at præge Angela Merkels eftermæle, at hun med sin flygtningepolitik gav plads til AfD i tysk politik«.