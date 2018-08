Ny bog kritiserer PET: Efterretningstjenesten har hovedansvaret for, at Omar el-Hussein kunne angribe Krudttønden PET viste interesse for attentatmanden Omar el-Hussein flere måneder før terrorangrebet, fremgår det af den første samlede fremstilling af hans liv.

Politiets Efterretningstjeneste, PET, informerede ved to møder i november 2014 Københavns Politi om Omar el-Hussein.

Oplysningen bekræftes af PET selv i et centralt kapitel i en ny bog ’Omar – og de andre’ af forfatter og sociolog Aydin Soei.

Bekræftelsen er bemærkelsesværdig, fordi oplysningen ikke tidligere har været fremme og derfor heller ikke fremgik af den officielle myndighedsrapport fra maj 2015 om Omar el-Husseins angreb på Krudttønden og Synagogen i København. Rapporten blev ellers præsenteret, som om hver en sten var vendt.

Et samfund må lære af sine fejl Aydin Soei

I bogen forklarer PET, at tjenesten oplyste Københavns Politi om el-Husseins identitet, så politiet »kunne underrette PET«, hvis politikredsen havde oplysninger, som kunne have »betydning for PET’s opgaveløsning«.

22-årige Omar el-Hussein blev skudt af politiets aktionsstyrker 15. januar 2015 på Ydre Nørrebro i København.

Timer forinden havde han skuddræbt to personer ved Krudttønden og Synagogen samt såret fem betjente.

Minutter før første angreb svor han på Facebook troskab til Islamisk Stat og gav dermed sin sidste voldsaktion en religiøs-politisk dimension.

PET’s opmærksomhed på Omar el-Hussein førte ikke til, fremgår det af efterretningstjenestens svar til Aydin Soeis bog, at PET overvejede at indlægge et såkaldt spærrekort i kriminalregisteret, som ville have alarmeret PET eller andre myndigheder, hvis der skete en løsladelse af den person, som man interesserede sig for.

Palæstinensiskdanske Omar el-Hussein blev i al ubemærkethed løsladt af Østre Landsret sidst i januar 2015. Forløbet førte til selvransagelse hos politi, kommunale myndigheder og Kriminalforsorgen og offentlig debat om, hvem og hvordan man kunne have forhindret terrorhandlingen.

Ingen debat om PET’s rolle

Aydin Soei påpeger, at der ikke har været en tilsvarende debat om PET’s rolle i forløbet.

»Skal man pege på ansvar, så bærer PET hovedansvaret for, at Omar el-Hussein kunne slippe af sted med det her angreb«, siger han.

Aydin Soei opruller i bogen, hvordan Kriminalforsorgen tre gange modtog radikaliseringsindberetninger fra fængslerne, hvor el-Hussein afsonede. Tredje indberetning fra 25. september 2014, flere måneder før terrorangrebet, sender Kriminalforsorgen videre til PET, som valgte ikke at informere el-Husseins hjemkommune eller tog heller initiativ til bekymringssamtaler med ham.

Den oplysning har chokeret Birger Mosholt, som er den sagsbehandler, Omar el-Hussein opsøgte på kommunens ungecenter dagen efter sin løsladelse. I bogen står han for første gang frem og fortæller, at han ville have handlet anderledes, hvis han havde været informeret om radikaliseringsindberetningerne.

»Så havde jeg fundet en mentor til ham samme dag og reageret med det samme i stedet for at indkalde til et møde 14 dage senere«, siger han.