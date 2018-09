Venstre-profil om bekymrede dommere: »I overdriver« Retsordfører Preben Bang Henriksen (V) kan ikke genkende de problemer, landets byretspræsidenter påpeger overfor Politiken. Dommerforeningens formand kalder ordførerens svar »grænsende til det pinlige«.

Vidneudsagnene er stærkt overdrevne, når landets byretspræsidenter i dagens Politiken advarer om et krydspres, hvor færre ansatte og flere komplicerede sager stresser Danmarks retsvæsen.

Det mener Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen, der ved siden af sit politiske arbejde har været advokat i 35 år.

Som advokat i advokatfirmaet Børge Nielsen fører han stadig sager ved retten i Aalborg og Vestre Landsret, når der er mødefri dage i Folketinget. De dage kan Preben Bang Henriksen ikke genkende det arbejdspres, som særligt dommere fra retten i Aarhus påpeger i dagens avis.

»Jeg har fuld forståelse for, at vi løbende skal se på retternes arbejdsvilkår. Men kæden hopper desværre af hos mig, når det er Retten i Aarhus, hvis retspræsident redegør for problemerne, som om de var generelle over hele Danmark«, siger Preben Bang Henriksen og fortsætter:

»Sommerens helt store føljeton i den aarhusianske presse har omhandlet mobning blandt dommerne, omfattende samarbejdsproblemer, arbejdstilsynets påbud til Retten, 300.000 kr i konsulentudgifter til at løse ledelsesproblemer, katastrofal trivselsmåling og deraf følgende bundplacering blandt danske domstole«.

De ansatte ved retten i Aarhus afviser, at dommerkonflikten har betydning for de problemer, de beskriver. Dertil er landets øvrige byretspræsidenter enige om, at nedskæringerne er generelt et problem over hele Danmark. Overdriver alle dommerne?

»Ja. Selvfølgelig bakkes 'Send flere penge'-mantraet op af artsfæller. Det kan ikke undre. Men de glemmer at nævne, at antallet af civile sager er faldet voldsomt over de senere år. Og samtidig har digitalisering ført til markante effektiviseringer ved retsvæsnet. Eksempelvis har tinglysningsreformen ført til lukning af de lokale tinglysningsafdelinger. Det antager jeg må forklare en stor del af personalenedgangen ved retterne«.

At Preben Bang kan efterlyse initiativer fra dommerne grænser til det pinlige Mikael Sjöberg, dommerforeningen

Tinglysningsreformen fra 2009 førte ganske rigtigt til besparelser på 200 fuldtidsstillinger i retsvæsnet. Men reformen har ikke betydning for, at nedskæringerne siden 2010 er fortsat.

I alt er 357,2 årsværk skåret væk, fra 2010-2018, svarende til næsten hver femte fuldtidsstilling. Det viser en opgørelse fra Politiken Research med tal fra Finansministeriets Forhandlingsdatabase.

Opgaveglidning

Dommerne anerkender, at digitalisering har effektiviseret noget. Men de mener ikke, det står mål med de personalebesparelser, de er udsat for. Blandet andet siger dommerne, de i stigende grad skal lave sekretærarbejde, fordi sekretærerne er sparet væk. Hvad siger du til det?

»Det er selvfølgelig en bemærkning, vi skal tage alvorligt. Det lyder lidt som den kritik, man hører fra overlægerne på hospitalerne. Men når retspræsidenten i Aarhus siger i en kronik i Jyllands-Posten, at besparelserne er så forfærdelige, at det truer retssikkerheden, er det slet ikke noget, jeg kan genkende som jævnlig gæst i retterne«, siger Preben Bang Henriksen.

Når retten i Aarhus taler om en 'trussel for retssikkerheden', taler de om sagsbehandlingstider. Retspræsidenten mener eksempelvis, at »forsinket retfærdighed er nægtet retfærdighed«. Hvad siger du til det?

»Det kan jeg godt følge, hvis der går flere uger og måneder, før en sag afgøres. Men jeg oplever ikke, der er sket et generelt skred, som er et retssikkerhedsmæssigt problem«.

Preben Bang Henriksens udtalelser forundrer Dommerforeningens formand, landsdommer Mikael Sjöberg:

»Jeg må erkende, at jeg er både skuffet og forundret over Preben Bang Henriksens svar. Skuffet på grund af tonen og forundret, fordi han som retsordfører og advokat burde vide bedre«, skriver landsdommeren og fortsætter:

»Enhver, der møder i en byret, kan ved selvsyn erfare, at dommeren sidder alene og varetager alle de opgaver, der for ikke længe siden blev varetaget af en protokolfører og for lidt længere siden tillige af en vagtmester. At tro at det er omkostningsfrit, er – ja lad mig nøjes med at bruge udtrykket – utroligt«.