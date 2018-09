Hundredtusinder går på gaden lørdag i protest mod politikernes manglende indsats mod klimaforandringer Folkelige protester forventes lørdag i over 90 byer verden over. I Danmark er der planlagt klimademonstrationer i København, Aarhus og Aalborg, fortæller dansk græsrodsgruppe.

»Interessen er gået amok i år«.

Sådan fortæller Nikolaj Kornbech, som er en del af en lille græsrodsgruppe på 20 personer, som arrangerer Folkets Klimamarch i København lørdag.

»Sidste år var der omkring 1.000, som gik med, men vi har oplevet en meget større interesse i år. Måske på grund af sommerens tørke, så vi håber på et kæmpe fremmøde«, forklarer Nikolaj Kornbech, der til hverdag studerer statskundskab.

Han tror, at 7.000 deltagere er realistisk, når han ser på, hvad der er arrangeret fra forskellige foreninger og organisationer, men »på en god dag når vi måske 10.000«, siger han.

Folkets Klimamarch Lørdag 8. september er der Klimamarch i København, Aarhus og Aalborg. Det er udløbere af en global dag til støtte for Parisaftalen i 2015 med klimamarcher i 90 lande. De starter kl. 13 (København og Aarhus) og kl. 16 (Aalborg). Læs mere om klimamarchen i København. I Aarhus her. Og i Aalborg her.

Marcher i over 90 byer

Marchen i København er blot en ud af mange. Ifølge den britiske avis Guardian, ventes hundredtusinder at gå på gaderne i protest mod politikernes langmodighed, når det gælder indsatsen mod klimaforandringer.

En af de største protestmarcher finder sted i Paris, hvor op mod 100.000 personer forventes at gå gennem byen.

Herhjemme er der ud over marchen i København planlagt klimamarch i Aarhus og Aalborg. I København har den været holdt siden 2009.

Politikerne skal råbes op

Marchen skal markere folkets fortsatte støtte til klimaaftalen fra Paris fra 2015. Og så skal den råbe politikerne op, fortæller Nikolaj Kornbech.

»Der er i store dele af befolkningen en kæmpe utilfredshed med, at klimaforandringerne ikke bliver taget alvorligt på Christiansborg. Vi vil vise politikerne, at de har et kæmpe folkeligt mandat til at skabe løsninger«, siger han.

De folkelige protester kommer ugen før, et globalt klimatopmøde i San Fransisco, hvor politikere og lokalpolitikere fra hele verden mødes for at tale om klimakrisen.

Se ruten i København her.