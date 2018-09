FAKTA

Frivillig for døende

Politiken bragte i sommer artikelserien ’Første dag. Sidste dag’. Her skrev vi blandt andet om danskernes udbredte ønske om at kunne dø i eget hjem. I kølvandet på serien modtog Politiken en række henvendelser fra læsere. Blandt dem en henvendelse fra Palliativt Frivilligt Netværk, der gerne ville dele deres erfaringer fra Fyn.

Palliativt Frivilligt Netværk består af frivillige, der matches med uhelbredeligt syge og deres pårørende. De træder til som aflastning for pårørende og som medmenneske for den syge både tidligt og sent i et sygdomsforløb.

Netværket har fungeret de seneste fem år.

Netværket har til huse på Odense Universitets Hospital, hvor netværkets eneste lønnede, koordinatoren, har kontor. Hun indgår som en fast del af del af det tværfaglige team i den palliative indsats, der udgår fra hospitalet.

Kilde: Palliativt Frivilligt Netværk.

