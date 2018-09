På en skala fra 1 til 5 ... Hvor dumt et svin er du mon selv?

FAKTA

De ni mørke karaktertræk

Selvpromovering. Ønsket om at forøge og synliggøre egen status socialt og økonomisk.

Egoisme. Overdreven optagethed af egne fordele på bekostning af andre.

Machiavellisme. Manipulerende, afstumpet holdning til, at målet helliger midlet.

Mereværdsfølelse. Gennemgående holdning om, at man er bedre end andre og fortjener bedre behandling.

Narcissisme. Overdreven selvoptagethed og ekstremt behov for opmærksomhed.

Ondsindethed. Destruktivitet og vilje til at skade andre, også selvom det går ud over en selv.

Psykopati. Mangel på empati, selvkontrol og impulsivitet.

Sadisme. Ønsket om at tilføre andre lidelse for egen fornøjelse.

Skruppelløshed. Generel tendens til at være samvittighedsløs og uden moralske kvaler.

