Skal en kvinde sige ja til sex, for at det ikke er voldtægt? Over 5.000 bliver hvert år voldtaget, under 1.000 anmelder det, og færre end 100 bliver dømt. Er løsningen at definere voldtægt som sex uden samtykke?

Kvinden havde mærker på armene, og byretten var nået frem til, at hun ikke var i stand til at gøre yderligere modstand. Derfor blev manden kendt skyldig i voldtægt. I ankesagen medgav landsretten, at kvinden havde opfattet samlejet som et overgreb, men mente, at det var usikkert, om hun havde sagt fra på en sådan måde, at manden havde indset, at hun ikke ønskede sex. Derfor var det ikke bevist, at det var hans intention at begå voldtægt, og manden blev frifundet.

Programleder Helle Jacobsen refererer fra en voldtægtsdom, hun har læst. Hun arbejder i Amnesty International og har fået aktindsigt i 104 domme og 344 henlagte sager fra det seneste år.

»Jeg var virkelig chokeret over, hvor sjældent de her sager fører til en dom. Der er kun 60-70 domme om året, og det anslås, at der er mange tusinde voldtægter om året. Der er jo reelt straffrihed for en af de alvorligste forbrydelser«.

Amnesty International arbejder på at få straffeloven ændret, så det udtrykkeligt står, at voldtægt er sex uden samtykke. Nu er debatten blusset op igen efter en sag fra retten i Herning, som vakte opsigt, fordi fire mænd i 20’erne blev frifundet for anklager om at bedøve, seksuelt krænke og voldtage en 19-årig kvinde.

Sagens tre dommere og tre af de seks nævninge mente ellers, at de anklagede var skyldige, men for at blive dømt i byretten, skal mindst fire nævninge og tre dommere stemme for. Vendingen »ikke bevist med den sikkerhed, der er nødvendig for at domfælde i en straffesag« optræder flere gange i rettens gennemgang af sagen.

Straffeloven er bygget op på samme måde som i Danske Lovs 6. bog fra 1683, hvor beskyttelseshensigten handlede om kvindens kønsære. Det handlede om kvindens værdi i familien og på ægteskabsmarkedet. Trine Baumbach, professor i jura, Københavns Universitet

Helle Jacobsen vil ikke gå ind i den konkrete sag, men det principielle i loven, og at Det Kriminalpræventive Råd anslår, at der er 5.100 voldtægter og forsøg på voldtægt om året, 700-900 anmeldelser og kun 60-70 domme for voldtægt, vil hun gerne tage fat i.

Boom i anmeldelser i England

Den danske straffelov definerer voldtægt som tvang til samleje ved »vold eller trussel om vold« eller ved »anden ulovlig tvang« eller med en person, der befinder sig i en tilstand, hvor vedkommende er ude af stand til at modsætte sig det. Men det er ikke tilstrækkeligt, mener Amnesty International.

»Voldtægtssager vil altid være svære at dømme, men hvis loven definerede voldtægt som sex uden samtykke, vil det ændre hele bevistemaet. I dag bliver der set på, om offeret gjorde nok for at sige fra, og om hun kunne have gjort mere. I stedet ville man spørge ind til, hvordan gerningsmanden havde sikret sig, at kvinden samtykkede, hvorfor han troede, at hun sagde ja. Der er ikke tale om, at man skal have skriftligt samtykke, men man kunne eksempelvis spørge, hvordan han troede, at hun var med på det«, siger Helle Jacobsen, som afviser, at et samtykke betyder, at der bliver omvendt bevisbyrde. Den anklagede er stadig uskyldig, indtil det modsatte er bevist, og anklagemyndighedens skal stadig løfte bevisbyrden.

Helle Jacobsen henviser til, at Danmark i 2014 ratificerede Europarådets konvention om vold mod kvinder, den såkaldte Istanbul-konvention. I den står der, at vi forpligter os til at have en voldtægtslov med en direkte samtykkebestemmelse. En række lande har da også allerede love, hvor voldtægt er defineret som sex uden samtykke. I England har loven været sådan i 15 år. I de år er antallet af anmeldelser steget fra cirka 12.000 til næsten 42.000, og domfældelserne er på 10 år steget med 48 procent.

Sidste gang Folketinget tog stilling til samtykke i forbindelse med voldtægt, var i 2017, hvor Enhedslisten fremsatte et forslag til en folketingsbeslutning. Ud over Enhedslisten stemte Socialdemokratiet, Radikale og SF for, mens Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Alternativet og Konservative stemte imod, og det blev derfor ikke vedtaget.

Myten om ligestilling i Danmark

Justitsministeriet mener da heller ikke, at vi behøver at ændre loven for at opfylde Istanbul-konventionen. Men den fortolkning er juraprofessor Trine Baumbach fra Københavns Universitet uenig i, og Danmark fik i efteråret 2017 kritik af Europarådet for ikke at indføre samtykke i straffeloven.

Trine Baumbach mener, at vi i Danmark lever på en myte om, at vi er et foregangsland for ligestilling og derfor ikke behøver at ændre loven.

»Straffeloven er bygget op på samme måde som i Danske Lovs 6. bog fra 1683, hvor beskyttelseshensigten handlede om kvindens kønsære. Det handlede om kvindens værdi i familien og på ægteskabsmarkedet. Dengang var det afgørende for en kvinde, der havde haft sex før ægteskab, at få slået fast, at der var tale om tvang. Loven bygger på et forældet kvindesyn og en tanke om, at kvinden er til rådighed, indtil hun siger nej«, siger Trine Baumbach.