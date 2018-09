Sjælden succeshistorie for Skat: Panama-papirer giver bonus i statskassen

Allerede tre måneder efter at Skat havde betalt 6 millioner kroner for en samling lækkede papirer fra et advokatfirma i Panama, lovede indsatsdirektør Jim Sørensen, at handlen ville blive en overskudsforretning.

Det kom i den grad til at holde stik: Selv om kulegravningen af de mange dokumenter her to år efter stadig ikke er afsluttet, tør Skat, som nu hedder Skattestyrelsen, næsten love, at et trecifret millionbeløb er på vej i statskassen, fordi papirerne har afsløret skat

teunddragere, som indtil nu har kunnet holde sig skjult.

Karsten Lauritzen, skatteminister

Der er foreløbig fundet 610 millioner kroner, som skulle have været opgivet til skattevæsnet, men ikke blev det. Det har resulteret i skatteregninger for 227 millioner kroner, og mange flere sager er undervejs, fremgår det af et notat fra Skattestyrelsen.

»Jeg havde ikke regnet med, at der var så mange penge i det«, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Ud over store skatteregninger risikerer nogle af de danskere, som optræder i de lækkede papirer, at blive straffet for deres forsøg på at undgå at betale skat. 30 sager ser så alvorlige ud, at Skattestyrelsens jurister er i gang med at vurdere dem med henblik på eventuelt at rejse straffesager, som kan ende med bøde eller fængsel, oplyser Steen Bechmann Jacobsen, der som direktør for Særlig Kontrol i Skattestyrelsen står i spidsen for efterforskningen.

De tal handler om 108 sager, som foreløbig er afgjort af Skattestyrelsen – 91 andre sager er stadig under behandling, så tallene vil blive endnu større.

Et omstridt køb

Det var stærkt kontroversielt, da skatteminister Karsten Lauritzen (V) i september 2016 gav grønt lys til, at Skat kunne købe en del af de 11,5 millioner dokumenter, der blev kaldt Panama Papers. Selv om han selv havde lov til at beslutte det, skaffede han på forhånd samtykke fra S og DF i Folketinget. Papirerne var lækket fra advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama og givet videre til journalister på den tyske avis Süddeutsche Zeitung. Avisen valgte at dele med mere end 100 medier verden over, i Danmark Politiken og DR Dokumentar.

Fra april 2016 rullede afsløringerne af skattesnydere verden over. I al hemmelighed begyndte Skat sammen med kolleger fra andre europæiske lande og via mellemmænd at forhandle med en eller flere personer, som havde adgang til dokumenterne – og som var parate til at handle. Hvem der skulle levere papirerne, måtte de danske skatteembedsmænd ikke få at vide, så risikoen for at blive snydt var til stede.

Skat bad derfor om at få en vareprøve som bevis på, at sælgerne havde den vare, som de påstod. Vareprøven var god nok, og så blev handlen gennemført: 6 millioner kroner forlod Danmark med ukendt slutmål, og 300 megabyte data landede hos Skat i København. En meget lille del, bare 0,01 procent af den samlede lækage, som er på 2,6 terabyte (1 terabyte = 1.000.000 megabyte).

Men en lille del med stor sprængkraft. Der var navne på 317 såkaldte offshoreselskaber og navne på 494 ejere af selskaberne – alle med tilknytning til Danmark. Hos den særlige afdeling for international skatteunddragelse, som har base i Aarhus, og som har taget en stor del af slæbet med kulegravningen, var det bare at gå i gang fra en ende af, fortæller Steen Bechmann Jacobsen: