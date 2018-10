Københavnere skal gå debatamok: Byens største problem er manglen på boliger til fornuftige priser Københavns bystyre kalder alle kvinder og mænd af huse til debat om hovedstadens fremtid. Og trods byens ry som skøn at leve i er der også store udfordringer

Alle københavnere mærker presset:

Flere og flere bilister skal liiiige slippe med over krydset, selv om der netop er blevet rødt. Cyklister vælter på kryds og tværs ind over fortovene.

Det sker, at man må stå i kø bare for at komme ned ad trapperne til perronerne på de store togstationer. Fortovene er til tider så befærdede, at man må gå ud på vejen for at komme forbi de andre.

København har vokseværk, og det indre af byen er på visse tidspunkter decideret proppet med mennesker.

Nogle gange kokser byplanlægningen også i forhold til den accelererende befolkningseksplosion.

Som når en skole i et nybyggerkvarter i Sydhavnen fra starten bliver dimensioneret for småt, så mange af børnene i årevis må blive busset til skoler langt væk eller gå i skole i midlertidige pavilloner.

Men husk, københavnere: De næste år bliver trængslen endnu større. Københavns Kommunes prognoser siger, at byen vil vokse med 100.000 personer de næste ti år. Det er over 800 om måneden.

Hvor skal de alle sammen skal bo, gå i børnehave og skole, arbejde, og hvordan kommer de rundt til alle deres gøremål?

Ifølge oplægget 2017 steg byggeaktiviteten til det højeste antal siden 1940, idet der blev bygget ca. 5.100 nye boliger. Ifølge de seneste prognoser er der behov for 45.000 nye boliger frem mod 2027.

Men skal der overhovedet skabes plads og boliger til så mange? Den slags spørgsmål stiller kommunen nu sine borgere med en opfordring til i de kommende uger at deltage i en stor debat over hele København landets hovedstad.

For København skal have en ny kommuneplanstrategi om den overordnede fysiske planlægning for de følgende år. Og denne gang har bystyret med overborgmester Frank Jensen (S) i spidsen sørget for, at der arrangeres debatter både på gadeplan og på de sociale medier frem til midten af november med opfordring til at indsende forslag til byens beslutningstagere, for – som det hedder – »københavnerne bor og lever i København og er derfor eksperter i byens liv«.





Her leverer København ikke

En repræsentativ analyse lavet af Yougov for Rambøll blandt 503 københavnere afslører de fem områder, hvor der er størst forskel mellem borgernes ønsker og realiteterne.

Og her står én faktor frem som særlig markant: Syv ud af ti mener, at adgang til boliger til fornuftige priser er det mest centrale. Men kun 11 procent synes, at det passer på København.

Ren luft, støj og tryghed er andre områder, hvor der også er uoverensstemmelse mellem drømme og virkelighed. Men gabet er allerstørst, når det gælder boliger. Det kan derfor ifølge undersøgelsen udnævnes til København største problem.

Og det i en tid hvor en del af de selvsamme københavnere i stigende omfang udfordrer de folkevalgte ved at gå på barrikaderne, når der skal bygges nyt i områder, som københavnerne nærer en særlig kærlighed til.

Tænk på bataljen om Amager Fælled, som endte med at presse politikerne til alligevel ikke at bebygge et stykke meget gammel strandeng og flytte byggeriet en halv kilometer og formindske det lidt.



Eller planerne om at bygge på et stykke fredet vildnis ved Fiskerhavnen i sydhavnskvarteret, hvor der nu også er ved at blive dannet en oppositionsgruppe, der demonstrerer foran Københavns Rådhus i morgen.

I en optakt til den kommende borgerdebat skriver seks af de syv borgmestre da også, at »København står over for en række udfordringer«: »Mange oplever, at der er pres på byens skoler, børnehaver og fritidsklubber – og ikke mindst boligmarkedet og fremkommeligheden«

Diskussionen med borgerne vil foregå elektronisk under hashtagget #københavnersnak og på www.kk.dk/kobenhavnersnak. Der er også ti fysiske arrangementer rundt i byen, hvor byens borgmestre vil dukke op.