Avis afslører: Facebook står også bag gigantisk datacenter ved Esbjerg Internetgiganten planlægger at bebygge 250.000 kvadratmeter mellem Esbjerg-motorvej og Andrup, skriver Avisen Danmark

Den amerikanske internetgigant Facebook, der allerede er i gang med at bygge datacenter syd for Odense, går snart i gang med at bygge endnu et dansk datacenter ved Esbjerg.

Det skriver Avisen Danmark.

Fakta Her bygges de gigantiske nye datacentre i Danmark Esbjerg bliver hjemsted for et datacenter på 250.000 kvadratmeter. Indtil nu har det ikke været fremme, hvem der står bag. Men fredag skriver avisen Danmark, at det er Facebook. Læs om datacentre her: Datacentre er store haller fyldt med computerservere, som leverer tjenester til hele verden via dataforbindelser.

Bag datacentrene står it-mastodonter som Google, Apple og Facebook. Centrene bruger enorme mængder strøm og har derfor brug for en sikker elforsyning.

Der er i øjeblikket seks offentligt kendte datacentre på vej i Danmark.

Apple åbner i 2019 et datacenter ved Foulum nær Viborg og har yderligere et center på vej i Kassø ved Aabenraa.

Google har ligeledes købt en grund i Kassø ved Aabenraa med henblik på at opføre et datacenter. Selskabet har også købt en grund uden for Fredericia til et datacenter.

Facebook har reserveret en grund til et datacenter i Fraugde sydøst for Odense. Dertil kommer altså datacenteret i Esbjerg, som ifølge avisen Danmark får et areal på 250.000 kvadratmeter, svarende til cirka 40 fodboldbaner.

Rådgivningsselskabet Cowi har tidligere anslået, at strømforbruget på datacentre i Danmark fra 2019 vil stige til syv terawatt-timer (TWh) i 2030 - svarende til knap 17 procent af det samlede danske elforbrug.

De store it-selskaber har på forhånd bekendtgjort, at deres datacentre kommer til at køre på klimavenlig, CO2-neutral elektricitet.

Det statslige selskab Energinet står for planlægningen af det danske transmissionsnet, så det kan håndtere den nødvendige mængde strøm. Kilder: Ritzau, Cowi, Energistyrelsen. Vis mere

Mediet kunne i juni berette, at et dengang ukendt internationalt selskab var på vej med Danmarks sjette datacenter ved Esbjerg.

Nu viser materiale på en sag, som Esbjerg Byråd mandag skal behandle, at selskabet Notitia Networks ApS står bag datacentret ved Esbjerg.

Selskabet er registreret med adresse på Tuborg Boulevard i Hellerup. Men det er reelt Facebook International Operations Limited i Dublin, der står bag.

Esbjerg Kommunes borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), er fortsat yderst fåmælt om planerne.

»Hvad angår den større virksomhed, som ønsker at lokalisere sig i det udlagte erhvervsområde mellem motorvejen og Andrup, skal det nødvendige plangrundlag nu behandles politisk, skriver han i en mail til Avisen Danmark.

»Det sker i Økonomiudvalget og byrådet den 8. oktober, hvorefter der kommer otte ugers høring, tilføjer han.

Facebook køber ifølge Avisen Danmark to millioner kvadratmeter jord mellem Esbjerg-motorvejen og landsbyen Andrup.

Her vil den amerikanske techgigant i etaper bebygge et areal på 250.000 kvadratmeter, svarende til 40 fodboldbaner.

Det skal huse datahaller, administration, logistik og servicebygninger og højspændingsstationer.

Dermed bliver Facebooks datacenter ved Esbjerg Danmarks største på lige fod med Apples anlæg ved Viborg og omkring fem gange større end datacentret ved Odense.

ritzau