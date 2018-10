Kæmpegræskar på mere end et halvt ton slår danmarksrekord Debutant Lasse Blach slår danmarksrekorden med frilandsgræskar på mere end et halvt ton.

Danmarksmesteren i Kæmpegræskar 2018 er kåret, og med sine 589,4 kilo har det gigantiske græskar sikret murer Lasse Blach førstepladsen i Danmarksmesterskaberne i Kæmpegræskar 2018.

»Jeg har det rigtig godt. Det er helt vildt, når det er første år, jeg dyrker græskar, fortæller Lasse Blach, der bor i Store Merløse ved Ringsted.

Konkurrencen er lørdag blevet afviklet i Tivoli i København. 11 deltagere var med i årets konkurrence, og det er første gang, at der har været så mange med. Det er også første gang, at Lasse Blach deltager.

Ud over årets tungeste græskar, har den store frugt også slået den eksisterende danmarksrekord med 104 kilo. For den gamle rekord fra 2017 var på 485,4 kilo.

Det er sket på trods af, at det hele startede som en hobby, da Lasse Blach såede sit første græskarfrø i maj i år.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Lasse Blach vinder med 589, 4 kg.

»Jeg har altid gået og lavet køkkenhave. Så jeg ville se, om jeg kunne dyrke store græskar, fortæller han.

Men det har heller ikke været nemt, for det at dyrke et græskar har krævet en masse pasning og pleje.

Hver dag har Lasse Blach brugt en halv time på at vande, gøde og beskære græskarret, mens det har vokset sig større.

Og tre gange har han været nødt til at udskifte parasollen til en større i takt med, at græskarret har vokset sig stort og flot.

Det er dog også usædvanligt, at græskarret har klaret sig så godt, da det er dyrket på friland. Størstedelen af alle kæmpegræskar bliver nemlig dyrket i et drivhus, fordi der her er mindre risiko for, at det rådner.

Går efter at slå den nordiske rekord

På grund af den varme sommer har det til gengæld næsten været for varmt i drivhuse. Frilandsgræskar har derimod haft gode vilkår.

Selv om at Lasse Blach lige nu glæder sig over sin sejr, afslører han, at han nu vil gå efter at slå den nordiske rekord. Den lyder på 626 kilo og er i øjeblikket sat i Sverige.

»Jeg vil forsøge at slå den nordiske rekord. Det kan godt være, at det tager et par år.

Sidste år var det Jørgen Øllegaard Jensen fra Nørre Nebel, der løb med sejren med græskarret på 485,4 kilo. Han sikrede sig ikke en plads i top tre i år.

De elleve græskar, der har været med i årets konkurrence, kan ses under halloween i Tivoli til og med den 4. november.

