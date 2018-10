En familie er ved at gå til grunde

Fakta

Sjælsmark

De to børns far, Fahdel, kom hertil for 17 år siden. Moren, Howaida, kom for 15 år siden. Ibrahim på 13 år og Özlem på 10 år er født og opvokset i Danmark. De har altid gået i den samme skole og taler helt flydende dansk.

Politiken har haft adgang til sagens papirer. Flygtningenævnet tror ikke på, at de vil være i fare i Irak. Men faren tør ikke rejse. Moren ved ikke, om hun kan, for Irak vil kun tage imod dem, hvis de rejser frivilligt. Nu har de boet i Sjælsmark i et år. Der bor i alt 100 børn i Sjælsmark.

Ombudsmanden er på vej med rapport om centeret. Enhedslisten, Radikale, Alternativet og SF vil have forholdene på Sjælsmark forbedret. Regeringen og Socialdemokratiet ønsker ingen forandring. Dansk Folkeparti vil gerne stramme yderligere.







