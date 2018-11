Sophie Løhde og Kristian Jensen brugte 400.000 kroner eksklusive moms på kontorer Finansministeriet har for alvor punget ud til indretning af de to ministres kontorer. Det er mange penge at bruge, medgiver finansminister.

FOR ABONNENTER De fleste ministerier og andre offentlige myndigheder vil kunne skrive under på, at det kan være svært at hive skattekroner ud af Finansministeriets kasser. Tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) havde ligefrem et skilt stående på sit bord, så besøgende blev mødt med spørgsmålet »Hvor skal pengene komme fra?«.

