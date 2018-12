Krav før skilsmisse: Obligatorisk digitalt kursus skal lære skilsmisseforældre at samarbejde Fremover skal forældre bruge en halv time på en digital platform for at blive skilt. Det skal lære dem at tale med hinanden og med barnet. Kurset bygger på forskning fra Københavns Universitet, som peger på, at det kan forebygge sygdom.

De mødtes ved et tilfælde. Søren Sander, som arbejder med digitale læringsværktøjer, skulle til eksamen i sit speciale på psykologi på Københavns Universitet, og forskningsleder Gert Martin Hald var hans censor. Specialet var godt, og de to ville skrive det om til en videnskabelig artikel. Og det var under det arbejde, de fik ideen.

For hvad fandtes der egentlig af hjælp til skilsmisseforældre, hvis man ikke ville eller ikke havde tid til at tage på kursus, og man ikke orkede at opsøge en psykolog. Ikke rigtigt noget, konkluderede de to jævnaldrende mænd, mens de knoklede i Gert Martin Halds kontor på Københavns Universitets afdeling på det gamle kommunehospital. Hvis de altså ikke fortsatte om aftenen over en øl på en café med udsigt over søerne.

Den digitale platform, de to udviklede de næste år, ’Samarbejde Efter Skilsmisse’, SES, bliver fra april næste år det, som alle forældre, der skal skilles, skal gennemgå i den tremåneders refleksionsperiode, politikerne har indført. Men det anede de to ikke noget om den sommer i 2013, da de begyndte.



Fakta Skilsmissekursus Efter 1. april 2019 kan forældre først blive skilt efter en tremåneders refleksionsperiode. I den periode skal de gennemgå et digitalt kursus, ’Samarbejde Efter Skilsmisse’ (SES), på en computer eller telefon i cirka en halv time. Kurset lærer forældre om deres egen situation, om kommunikationen med den anden forælder og om børns reaktioner på en skilsmisse. Den digitale platform er udviklet af forskere ved Københavns Universitet og bygger på forskning. Det er testet på 2.600 forældre i samarbejde med Statsforvaltningen fra 2015 til 2018. De foreløbige resultater viser, at forældre, som bruger den digitale platforms moduler, får det bedre og har færre fraværsdage fra arbejdet. Kurset bestod oprindeligt af 17 moduler. Ud fra dem bliver der lavet ét obligatorisk modul, resten af modulerne er frivillige og kan gratis benyttes. Skilsmisser på grund af vold m.m. er undtaget for den tremåneders refleksionsperiode. Vis mere

Dengang var det bare oplagt at kombinere Sørens Sanders viden om digitale værktøjer med Gert Martin Halds viden om problemer efter en skilsmisse. De søgte fonde og fik støtte fra Egmont Fonden og Carlsbergfondet, seks millioner kroner.

»Indholdet skulle være det forskningsmæssigt bedste bud på, hvad skilsmisseforældre har brug for. Så vi undersøgte, hvad der optager folk, og hvad forskningen sagde, og derudfra udviklede vi læringsmoduler«, forklarer Gert Martin Hald.

Det blev en række moduler, forældre, der er skilt, kan gennemgå i det omfang og den rækkefølge, de selv ønsker. Der er grafik, meget tale og små film, så det er let at gå til. Forældrene kan klikke rundt og få viden om deres egen situation, om sorg, om at tilgive eller om, hvordan de kommunikerer med deres eksmand eller ekskone. De får også konkrete øvelser for eksempel at se næste møde med deres eks fra børnenes perspektiv.

Færre fraværsdage

Derefter fik de en aftale med Statsforvaltningen om at teste værktøjet på 2.600 forældre. Forældrene fik et link til programmet, når de blev skilt, og herfra blev lavet et såkaldt randomiseret kontrolleret forsøg – det vil sige, at én gruppe forældre modtog det digitale værktøj, mens en anden gruppe blot var kontrolgruppe.

Nyt skilsmissesystem Et enigt Folketing har vedtaget et helt ny skilsmissesystem.

har vedtaget et helt ny skilsmissesystem. Statsforvaltningen afskaffes, og i stedet oprettes et Børneretshus.

afskaffes, og i stedet oprettes et Børneretshus. Sager i den ny Børneretshus opdeles i grønne, gule og røde sager alt efter deres konfliktniveau.

i den ny Børneretshus opdeles i grønne, gule og røde sager alt efter deres konfliktniveau. Skellet mellem bopæls- og samværsforældre kan ophæves, hvis forældrene er enige.

mellem bopæls- og samværsforældre kan ophæves, hvis forældrene er enige. Aftalen afskaffer straks-skilsmissen og indfører en tremåneders refleksionsperiode, hvor forældrene skal gennemgå et digitalt forløb.

og indfører en tremåneders refleksionsperiode, hvor forældrene skal gennemgå et digitalt forløb. Forældre bliver også tilbudt en rådgivningssamtale.

bliver også tilbudt en rådgivningssamtale. Ændringerne træder i kraft 1. april 2019. Kilde: Børne- og Socialministeriet Vis mere

De to grupper blev målt på en række parametre, før og efter at de brugte modulerne, blandt andet stress, depression, angst, aggression og fravær fra arbejdet. Ved begyndelsen af projektet lignede de to grupper hinanden. Men i løbet af de 12 måneder, de blev fulgt, udviklede de sig markant forskelligt. De sidste resultater kom for bare halvanden måned siden. Og Gert Martin Hald troede, at han tog fejl, da han så resultaterne.

»Jeg tror ikke, at jeg har lavet noget forskningsmæssigt, som har været lige så markant«.

Gert Marin Hald forklarer, at skilsmisseforældre, som har brugt SES, får det bedre på 12 ud af 14 parametre. De rapporterer blandt andet om færre angst- og depressionssymptomer. På de fleste parametre er der tale om »stor signifikant effekt«. Desuden har kontrolgruppen knap 10 syge- og fraværsdage fra arbejde, mens interventionsgruppen har godt 5 dage.

Jeg vil opfordre alle til at give det en chance, også selv om man har en ’lykkelig skilsmisse’. Børneminister Mai Mercado

Det ser umiddelbart ud til, at de, som har brugt programmet, ligner den generelle sammensætning af danske fraskilte, men de analyser er ikke færdige endnu. Forskerne kan dog se, at den største gruppe af brugere – hele 40-45 procent – har kort eller ingen uddannelse, og at en tredjedel er mænd.

»Det betyder groft sagt, at vi har fået fat i dem, som ikke gider tale med psykologer eller gå på kursus, men stadig har brug for hjælp. De har kunnet tage det antal moduler, de ønskede, på det tidspunkt, det passede dem«, siger Gert Martin Hald, der lægger vægt på, at værktøjet er billigt i forhold til den samfundsøkonomiske effekt.

Brugerne har sædvanligvis gennemført 1-2 moduler og shoppet rundt i de andre moduler. Det mest brugte modul hedder ’sådan påvirkes du af skilsmissen’.

Forældrene har brugt en halv til en hel time på kurset – hvordan kan det have så stor effekt?