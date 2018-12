Palæstinensiske børn holder et anti-dansk banner under en demonstration på Vestbredden arrangeret af Hamas og Fatah mod Muhammed-tegningerne på dette arkivfoto fra februar 2006. Udenrigsministeriet følger udviklingen tæt efter, at de tre store aviser Morgenavisen Jyllands-Posten, Berlingske Tidende og Politik har meddelt, at de bringer tegningen af profeten Muhammed med en bombe i turbanen onsdag. Frygten for en ny Muhammedkrise lurer.Mejerigiganten Arla var en af de danske virksomheder, der tabte stort på Muhammedkrisen på grund af en omfattende forbrugerboykot. Det skriver Ritzau. (Muhammed Muheisen/AP/POLFOTO/Arkiv)