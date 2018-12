Godkendelse af omstridt havvindmøllepark skal gå om

Havvindmølleparken Vesterhav Syd, som det svenske selskab Vattenfall vil opføre ganske tæt på den jyske vestkyst ud for Holmsland Klit, er ikke blevet miljøvurderet efter reglerne, mener Energiklagenævnet.

Dermed får de mange protesterende sommerhusejere langs kysten efter to års kamp medhold i deres klage. Nævnet er enig med dem om, at den miljøredegørelse, der ligger til grund for Energistyrelsens tilladelse til projektet, er udarbejdet på et upræcist grundlag.

Derfor skal der udarbejdes et tillæg til miljøredegørelsen, som tager udgangspunkt i det konkrete projekt, før projektet eventuelt kan fortsætte.

Formanden for sammenslutningen af sommerhusgrundejere i området, Thue Amstrup-Jørgensen, mener, at havvindmølleparken med nævnets afgørelse er »skubbet ud i det uvisse«.

»Der vil være en høringsrunde og formentlig en række informationsmøder, så er der en høring, så er der mulighed for at klage, så skal klagerne vurderes, og først når fristerne er overstået, kan man vurdere, om Vattenfall skal have etableringstilladelse, for det har de nemlig ikke nu«, siger han til Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Møllerne skal stilles op på en anden måde

Nævnet lægger ligesom klagerne vægt på, at Vattenfall vil opstille på en anden måde end forudsat i miljøredegørelsen. Vattenfall ønsker at opstille møllerne på en række og ikke i det gittermønster, som miljøredegørelsen tager udgangspunkt i.

»Det kan have en anden og muligvis større indvirkning på miljøet«, hedder det i nævnets afgørelse.

Miljøredegørelsen og en eventuel tilladelse til at opføre havmølleparken bør også tage udgangspunkt i møllernes konkrete afstand til kysten. Det har heller ikke været tilfældet. En stor del af kritikken går netop på, at Vattenfall vil opstille møllerne helt ned til fire kilometer fra kysten i stedet for længere ude.

»Forløbet i sagen bevirker imidlertid, at projektet ikke har været tilstrækkeligt konkret på det tidspunkt, hvor VVM-vurderingen (miljøvurderingen, red.)er gennemført, og etableringstilladelsen er meddelt«, hedder det i nævnets afgørelse.

Vattenfall afventer

Vattenfall har givet Dagbladet Ringkøbing-Skjern følgende skriftlige kommentar fra selskabets landechef i Danmark, Michael Simmelsgaard, som selskabet ikke ønsker at uddybe:

»Vi hæfter os ved, at Energiklagenævnets afgørelse ikke går på udformningen af Vesterhav Syd, men på godkendelsesprocessen for projektet. En proces, som har fulgt samme forløb som Horns Rev 3 og Kriegers Flak, og som Energistyrelsen har faciliteret. Derfor afventer vi nu deres reaktion«.

Udover klagen til Energiklagenævnet har hundredvis af sommerhusejere stillet krav om kompensation for værditab på deres huse på grund af de planlagte vindmøller.