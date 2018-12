Kaos på stor rejsedag: Arbejdet med at rydde op efter væltet lastbil trækker ud

En lastbil er ved middagstid væltet i midterrabatten på Fynske Motorvej på julens største rejsedag, 2. juledag.

Ulykken er sket vest for afkørsel 46, Nyborg Vest, oplyser Fyns Politi.

Vejen har været helt spærret i vestgående retning og er ud på eftermiddagen fortsat delvist spærret i begge retninger, hvilket giver store trafikale problemer.

Situationen er dog i bedring, fortæller vagthavende ved Fyns Politi Kenneth Taanquist klokken 17.30.

»Køen tager stille og roligt af, Hjemmeværnet tager sig af trafikken på sidevejene, og godset er væk nu«, siger han.

Man kan dog forvente en forlænget rejsetid på mellem 30 og 45 minutter i begge retninger, oplyser Vejdirektoratet onsdag omkring klokken 17.

Trafikken ventes først at køre som normalt ud på aftenen.

Derfor er bilister, der skal mod vest, blevet anbefalet at vente med at tage afsted i stedet for at sidde i massiv kø.

»Skal man i vestgående retning forbi stedet - altså mod Jylland med Fynske Motorvej - så vil jeg anbefale, at man bliver hjemme med familien i stedet for at komme ud og sidde i kø, siger vagthavende ved Vejdirektoratet Brit Osted Nielsen.

Vejen genåbnes tidligst helt klokken 18, oplyser Vejdirektoratet.

Gods havde forskubbet sig

Den foreløbige efterforskning tyder på, at noget gods har forskubbet sig inde i lastbilen, fortæller vagtchef Kenneth Taanquist.

Herefter er lastbilen begyndt at slingre og er væltet.

Inden vejen genåbnes helt, skal politi og redningsmandskab rejse og fjerne lastbilen og dens sættevogn, oplyser Vejdirektoratets vagthavende.

Også autoværnet skal repareres.

Derudover har det flydt med tomme flasker, hvilket også har kompliceret arbejdet, uddyber Brit Osted Nielsen.

På grund af arbejdet med at rejse lastbilen er vejen i begge retninger i perioder blevet lukket helt igen efter at have været delvist åben.

Politiet har i løbet af dagen ledt folk væk fra motorvejen og uden om uheldsstedet.

Landevejene er godt fyldt op

Ifølge TV2 begyndte visse bilister imod politiets anvisninger tidligt på eftermiddagen at køre over en mark for at komme væk fra den kilometerlange kø.

I den forbindelse opfordrede politiet til, at folk afventede anvisninger, inden de kørte væk fra motorvejen.

Også på de fynske landeveje har der været godt fyldt op, meddeler Vejdirektoratet.

»Der er den gamle hovedvej, hvor man kan komme forbi. Men den er proppet, for når folk skal fra to spor og ind på en landevej med ét spor, kan man sige sig selv, at det giver noget tryk på den, siger Brit Osted Nielsen.

Vagtchef ved Fyns Politi Torben Jakobsen oplyser, at lastbilchaufføren efter de foreløbige oplysninger er kommet lettere til skade.

Chaufføren er kørt fra ulykkesstedet med ambulance.

Også en personbil har ifølge Fyns Politi været involveret i ulykken, men to personer i bilen slap med mindre knubs, skriver TV2 Fyn.

