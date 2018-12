S vil bekæmpe indbrud med overvågning og hårdere straf Antallet af indbrud er faldet, men er fortsat for højt, mener S, der ønsker mange flere nummerpladescannere.

Indbrud er blevet et organiseret marked for professionelle kriminelle, mener Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen.

Derfor skal der mere overvågning, radikale midler og hårdere straffe til, siger hun til avisen Danmark

Antallet af indbrud i Danmark er støt på vej ned og har været det siden 2009 - også omkring jul og nytår har der været færre indbrud de seneste år.

Men det samlede antal - cirka 29.000 i 2017 mod 49.000 i 2009 - er stadig for højt, mener Socialdemokratiet, der nu offentliggør et nyt udspil mod indbrud. Det sker i avisen Danmark.

S foreslår blandt andet øget overvågning af danske bilister for at få organiserende indbrudsbander i nettet, mulighed for at bruge agenter mod hælere og højere straffe ved gentagen kriminalitet.

»Indbrud er ikke længere småkriminalitet, det er blevet en karrierevej for dybt organiserede kriminelle, så vi skal se på hele dette område på en ny måde«, siger Trine Bramsen til avisen Danmark.

Danmark har i dag kameraer med nummerpladescannere på cirka 50 lokationer - især ved grænserne. Politiet kan bruge oplysningerne uden dommerkendelse.

»Vi skal have mange flere. I dag kan man køre fra Storebælt og helt til København uden, at der er en eneste. Det er ikke godt nok. Det gør livet meget let for indbrudstyve«, siger Trine Bramsen.

Forslag vil øge masseovervågning

Hun mener, at politiet skal have en dommerkendelse, før de må bruge oplysningerne.

»Så vi skal have flere kameraer, men strammere beføjelser til at bruge oplysningerne«, forklarer Bramsen.

Forslaget møder klar og principiel modstand fra IT-Politisk Forening, der arbejder for at forsvare borgeres frihedsrettigheder.

»Det vil øge masseovervågningen af almindelige, uskyldige danskere. Man registrerer helt uskyldige danskere, der ikke laver andet end at køre bil på offentlig vej«, siger formand Jesper Lund til avisen Danmark.

Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, ønsker ikke at kommentere Socialdemokratiets indbrudsudspil. Han siger til avisen Danmark:

»Jeg vil gerne understrege, at udviklingen allerede går i den rigtige retning. Kriminaliteten falder, også indbrudskriminaliteten, og vi er ved at få flere betjente ind i politiet igen. Det, politiet har brug for nu, er ro«.

ritzau