Med sugekoppen, med sugekoppen!

De ottearmede blæksprutter kan både bruge redskaber og efterligne og bedrage. Nogle mener endda, at de har humoristisk sans. Deres intelligens minder om vores, men er alligevel helt anderledes. Ottearmede blæksprutter er det nærmeste, vi kan komme på at forestille os, hvordan det kunne være at møde intelligente rumvæsner.

I 1815 – 15 år før han skabte sit mest berømte træsnit, ’Den store bølge ud for Kanagawa’ – udgav Hokusai tre bind med erotisk kunst. I et af dem findes et tryk, der på engelsk er kendt som ’The Dream of the Fisherman’s Wife’ (’Fiskerkonens drøm’) og på japansk som ’Tako to ama’ (’Blæksprutte og perledykker’). Det forestiller en nøgen kvinde, der ligger på ryggen med spredte ben og lukkede øjne, mens en stor rød blæksprutte giver hende oralsex. Blækspruttens øjne bulner ud mellem kvindens ben, og dens sugekopbesatte arme vikler sig om hendes krop. En anden mindre blæksprutte presser sit næb ind i kvindens mund, mens den snor den tynde spids af en arm rundt om hendes venstre brystvorte.