Bundlinjen: Dankortets fremtid er en politisk hvepserede

Dankortet, danskernes foretrukne betalingsmiddel, er truet. Bankerne behøver ikke just flere dårlige sager med hvidvaskskandale og anklager om en mulig rolle i sagen om svindel med udbytteskat. De har allerede skadet bankernes omdømme. Derfor er det overraskende, at Jyske Bank tør gå til angreb mod dankortet i en valgkamp, hvor det er også i regeringspartierne er populært at skose bankerne.

Jyske Bank stikker hånden i en politisk hvepserede, og konkurrenterne frygter, at stikkene vil ramme alle i branchen, hvis eller når politikerne går til modangreb. Det er derfor, at Jyske Bank foreløbig får lov til at gå enegang for at undgå at tirre politikerne yderligere. Men ingen skal være i tvivl om, at de store banker ikke er forelsket i dankortet, og de kan vælge at følge Jyske Bank efter folketingsvalget, eller når den nuværende aftale om dankortet ophører ved årets udgang.

Jyske Bank benægter, at banken vil aflive dankortet. Banken siger, at den giver kunderne noget ekstra, når det nuværende VisaDankort afløses af to kort, et dankort, som i fremtiden kun kan bruges i Danmark, og et Visakort, som kan bruges i og uden for Danmark. Banken hævder, at den ikke kommer til at tjene på spaltningen. Hvis det er rigtigt, så kan bankens aktionærerne med god ret spørge, hvorfor kunderne skal generes med et ekstra kort, som de ikke har efterspurgt.

Forklaringen findes helt givet i bankens salgstale for det nye Visakort, at kunderne får tilbudt flere services, end de har med det nuværende VisaDankort. Det er her, at banken skal hente den merindtjening, som er den eneste rationelle, forretningsmæssige begrundelse for at amputere det nuværende VisaDankort. I dag er kortet gratis, og der opkræves ikke gebyrer. Det ’rene’ dankort uden Visa findes faktisk stadig, men er hastigt døende. Der er udstedt 4,4 millioner VisaDankort, men kun 420.000 dankort.

Jyske Bank kan nu komme først med et bedre Visakort uden lovmæssig forpligtelse til at være gratis, fordi banken stadig tilbyder et gratis dankort, som kan bruges i Danmark. Det ligner en løsning i gråzonen i forhold til kravene i det seneste EU-direktiv, som siger, at basale betalingskort skal kunne bruges overalt i EU. Men helt tilbage i 1983 blev Jyske Bank kaldt ’Havkatten i hyttefadet’, og banken har aldrig været bange for at provokere konkurrenterne, især de store i København, ej heller politikerne. Jyske Banks topchef, Anders Dam, viderefører den strategi i rendyrket form, for den har gjort banken til en af Danmarks største.

Når det er sagt, så har alle de større banker i årevis uden for citat sagt, at dankortet burde have en udløbsdato, i hvert fald som det er i dag. Det er politisk reguleret, så der ikke kan tjenes penge, og de store banker mener, at de mindre lukrerer på samarbejdet, fordi de har fordelen ved adgang til alle de stores dankortautomater og et fælles betalingssystem uden at give ret meget retur. Og efter at bankerne solgte dankortet til to amerikanske kapitalfonde og ATP i 2014, er bankernes interesse i dankortets fremtid selvsagt blevet mindre.

De første politikere har meldt sig. Socialdemokratiets Benny Engelbrecht siger, at Jyske Bank bryder en samfundskontrakt ved at pille ved dankortet. Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) nøjes med at advare bankerne mod at svække dankortet og vil ikke gribe ind på nuværende tidspunkt.