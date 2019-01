Oversigt: Stadig flere lande vender Huawei ryggen

Den globale krise

Huaweis annus horibilis tog for alvor fart i februar 2018, da cheferne for seks amerikanske efterretningstjenester udtalte til Senatet, at de anbefalede amerikanere og myndigheder ikke at benytte teknologi fra Huawei eller den kinesiske smartphone-producent ZTE.

»Vi er dybt bekymrede for risiciene ved at tillade en hvilken som helst virksomhed, der er i et afhængighedsforhold til fremmede regeringer, som ikke deler vores værdier, at opnå magtfulde positioner i vores telekommunikationsnetværk«, sagde FBI-chef Chris Wray ifølge CNBC.

Bekymringerne førte i august til, at præsident Trump nedlagde et forbud mod at bruge Huawei- og ZTE-produkter hos amerikanske myndigheder og deres leverandører.

De amerikanske bekymringer spredte sig henover efteråret til NATO-allierede – og i særdeleshed i landene bag det vestlige efterretningssamarbejde Five Eyes.

Australien, USA og New Zealand udelukkede Huawei fra at byde på opbygningen af det kommende 5G-mobilnetværk, som forventes at blive rygraden i fremtidens digitale samfund.

I Storbritannien gik British Telecom skridtet videre. Udover at udelukke Huawei fra opbygningen af 5G, meldte selskabet også, at man var begyndt at pille Huawei-komponenter ud af de eksisterende 3G- og 4G-mobilnetværk.

I Canada overvejer regeringen også at udelukke Huawei fra 5G-netværket. Forholdet mellem Canada og Kina er i forvejen køligt, efter canadierne 1. december arresterede Meng Wanzhou, datteren af Huaweis stifter Ren Zhenfei.

Hun blev anholdt på anmodning af USA, som mistænker hende for at have omgået handelssanktioner mod Iran. Tirsdag påbegyndte USA formeldt sin anmodning om at få udleveret Wanzhou til strafforfølgelse, skriver Reuters.

Sideløbende er flere canadiere blevet arresteret i Kina, hvilket i vestlige medier er blevet udlagt som en hævnaktion. Mandag sendte 27 diplomater fra syv lande et åbent brev til den kinesiske regering og advarede om, at anholdelserne vil »øge mistilliden« og skade Kinas samarbejdsrelationer.