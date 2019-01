Ét trafikselskab for hovedstadens tog, busser og letbane skal være HOT - markante borgmestre siger NOT!

Regeringens plan om, at alle hovedstadens passagerer skal køre med ét samlet trafikselskab for tog, busser og letbane - kaldet HOT - får borgmestre op i det røde felt.

Drømmen om en mere velfungerende kollektiv trafik i hovedstaden skulle blive styrket ved transportminister Ole Birk Olesens (LA) nye forslag om ét samlet trafikselskab for S-tog, busser, letbane og lokaltog - men, ak, det bliver snarere et centraliseringsmareridt, der kan betyde dårligere betjening i borgerne.

Flere fremtrædende borgmestre fnyser nu ad udspillet efter at have læst udspillet.

Ikke mindst Hillerøds borgmester Kirsten Jensen, der også er formand for trafikselskabet Movia, som med regeringens plan skal nedlægges og fusioneres med Metroselskabet, S-togene, den kommende letbane på vestegnen og lokalbanerne i et nyt megaselskab kaldet HOT (Hovedstadens Offentlige Transport) med 34 deltagende kommuner.

Kirsten Jensen forstår ikke, hvorfor 11 kommuner i Region Sjælland ikke skal være med i HOT.

»Der er 56.000 pendlere fra disse 11 sjællandske kommuner, som vil skulle pendle ind og ud af HOT hver eneste dag, de har også krav på sammenhæng. De 11 kommuner vil så skulle starte et helt nyt trafikselskab fra bunden. Det giver ikke mere sammenhæng eller færre aktører«, skriver Kirsten Jensen til Politiken.

Movias formand undrer sig også over, at regeringen ikke lægger mere vægt på at give en finansiel indsprøjtning til forbedring af den kollektive transport i hovedstaden: »Når man gerne vil lave forbedringer i den kollektive transport ved vi, at det koster mange penge – og flere end vi har nu«, skriver hun.

Et gammel nummer

Herlevs socialdemokratiske borgmester, Thomas Gyldal Petersen, har et mindst lige så skarpt syn på sagen. Han taler med den vægt, det giver at være tidligere formand for hovedstadens trafikselskab Movia

»Det er det gamle nummer med, at hvis man ikke har konkrete nye initiativer eller penge, kan man altid foreslå en strukturændring, for så viser man tilsyneladende handlekraft«, lyder det harmfuldt fra Herlevs borgmester.

Han er stærkt tvivlende overfor, hvad sådan et fælles trafikselskab kan føre med sig af forbedringer.

»For hvis problemet, man vil løse med HOT, er, at toget er kørt, når bussen ankommer og den slags, er det jo som regel et spørgsmål om økonomi. Men jeg hører ikke fra regeringen, at der kommer flere penge«, siger Thomas Gyldal Petersen.

Centralisering nej tak

Borgmesteren fra vestegnen mener, at koordineringen mellem trafikformerne allerede er stærkt udbygget i Movia over hele Sjælland.

Og så har der i de senere år været organisationen DOT (Din Offentlige Transport), hvor de forskellige selvstændige trafikselskaber sidder sammen og prøver at koordinere køreplaner for alle i hovedstadsområdet.

»Dagsordenen med bedre samspil mellem transportformerne har vi arbejdet med længe, og vi er nået langt«, mener Thomas Gyldal Petersen.

Han har også et kritisk blik på, at staten ifølge Ole Birk Olesens oplæg skal sidde på fire af 11 bestyrelsespladser i et måske kommende HOT, mens kommunerne skal have syv. Hvad skal staten der?, spørger Herlevs borgmester.

»De skal sidde i et trafikselskab, der ikke har noget med staten at gøre. Vi taler om en stærk centralisering«

Ifølge transportministerens udspil er det tanken, at kommunerne fortsat selv regerer over de buslinjer, der holder sig indenfor kommunens grænser, mens de, der køre på tværs af kommunegrænser eller er regionale, skal reguleres af HOT.

Jeg hører ikke fra regeringen, at der kommer flere penge Thomas Gyldal Petersen, borgmester, Herlev (S)

Men her gør Thomas Gyldal Petersen opmærksom på, at der i hans kommune, Herlev, kun er to buslinjer, der kun kører i kommunen. Så der er ikke meget for kommunen at bestemme over i fremtiden, påpeger han.

Herlevs borgmester synes i det hele taget ikke, at han har meget at takke staten for, når det gælder kollektiv trafik. Han peger på, at staten eksempelvis for et år siden gik som medejer af projektet med at bygge en letbane i Ring 3 fra Brøndby til Lyngby.

Thomas Gyldal Petersen smækker verbalt en sidste gang med døren ved at fastslå, at regeringen ved at foreslå regionerne nedlagt og alle trafikselskaber slået sammen »spiller hasard med den fælles kollektive trafik for at have noget at gå til valg på«.

»Det tangerer at være dybt uansvarligt«.

Godt for luft og fremkommelighed

Anderledes milde toner lyder fra en anden fremtrædende socialdemokratisk kommunale leder i regionen, Københavns overborgmester Frank Jensen.