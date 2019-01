Sigtet hærchef kalder en feltspade for en feltspade

Murphys lov

Lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen har kendt H.C. Mathiesen i adskillige år og også været på rejser i Afghanistan med generalmajoren, der kalder en feltspade for en feltspade.

»H.C. er sådan en, man slår sig på, og han har aldrig været voldsomt diplomatisk. Han er kompetent og kontant, hvilket især kom til udtryk, da han var kommunikationschef«, siger forskeren og tilføjer, at nu må man først lige afvente den videre efterforskning af mistanken.

»Hvis det ender med, at han ikke bliver dømt for noget som helst og får en næse i stil med andre chefer inde i Forsvarsdepartementet, kan man dårligt hælde ham ned ad brættet«.

Ifølge Peter Viggo Jakobsen kan man ikke have en hær uden chef, og derfor er det kun naturligt at udpege en midlertidig afløser.

»Det er en kedelig sag for selvforståelsen i forsvaret, hvor man har en idé om, at officerer skal være gjort at et særligt stof og have et særligt moralsk kodeks. Derfor rammer sagen hårdt og puster til leden over de øverste militære chefer længere nede i geledderne«.

Da generalmajoren i 2014 blev udnævnt, sagde den daværende forsvarschef »H.C., pas godt på hæren«. Måske H.C. Mathiesen skulle have tænkt mere over sine egne ord om, at Murphys første lov hurtigt kommer ind fra højre i forsvaret: Hvis noget kan gå galt, vil det før eller siden gå galt.